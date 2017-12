Dicen que no conocer la historia nos condena a repetirla. Hay algo que me preocupa aun más. Que la velocidad de los acontecimientos, la magnitud de cambios en tantos ámbitos y el impacto que todo esto tiene en nuestras vidas no sólo nos lleven a olvidar décadas de errores u omisiones, sino, peor aun, que nos distraiga de los hechos más recientes.

El 2017 será recordado por muchas razones en todo el mundo, pero para los mexicanos será un año que deja una huella indeleble. El terremoto del 19 de septiembre fue la ocasión excepcional en la que logramos mucho de lo que hemos deseado quizás sin darnos cuenta.

El México dividido, separado, desarticulado, indiferente, de pronto se unió de manera extraordinaria y todas nuestras diferencias se borraron porque, como dijo Santiago Pando, la naturaleza nos obligó a comportarnos de manera natural, ayudándonos unos a otros.

Más allá de todo lo que la razón nos ha impuesto, el corazón nos movió a ser lo que somos: humanos; a reencontrarnos y reconocernos para reconectar y demostrarnos unos a otros que todo aquello que nos une es mucho más fuerte que lo que nos divide pues no somos tan distintos como nos han hecho creer.

Ya lo hicimos en el 2017 y tuvimos éxito, que se repita en el 2018. Aunque parezca que al paso de los meses todo se enfría y olvida, no lo permitamos, no nos soltemos. En el 2018 viviremos un proceso electoral muy complejo que, por distintas razones y por el impacto de su desenlace, no tiene precedente. Tenemos dos opciones: caer en el juego de los partidos que busca distraernos, separarnos, diluirnos, confrontarnos, desanimarnos para seguir como estamos, o recordar que la energía latente está ahí, que la fuerza que nos une es infinitamente más grande que el sistema político mexicano.

Siempre que los mexicanos nos proponemos algo nos sorprendemos de lo que somos capaces de lograr. Lo escribió Wael Ghonim en la portada de su libro Revolución 2.0: “El poder de la gente es mucho más grande que la gente en el poder”.

Si nos la creemos, aún estamos a tiempo de utilizar toda la energía liberada durante y después del terremoto para en el 2018 darle la vuelta al sistema político y así contarnos y escribir otra historia. Si nos soltamos, olvidamos y rendimos, habremos perdido nuestra gran oportunidad. En el 2017 aprendimos que sí podemos, ya lo hicimos. Sólo nos queda repetirlo en el 2018. Valdrá la pena.