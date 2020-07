Hace meses que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la estrategia para que Morena se consolide en el poder en las elecciones de 2021, meta que, nos guste o no, es políticamente legítima.

Paradójicamente, en este campo la estrategia si es flexible, la ajusta a circunstancias cambiantes. Así la ajustó al caso Lozoya, convertido en eje de la narrativa de anticorrupción, leit motiv de su campaña y hoy de su Presidencia.

Como se advirtió, el carril de la propaganda política, ajeno al de la justicia, hasta hoy le ha ganado a la opinión pública, veremos si la estrategia pasa la prueba del ácido de la realidad de la conjunción de las crisis sanitaria y económica.

Salud: guardianes de la calle, una prueba

La semana pasada, en Tabasco, el subsecretario Hugo López Gatell y el gobernador Adán Augusto López Hernández, en congruencia con la narrativa oficial de que fomentar mejores hábitos de salud, pusieron en marcha un programa piloto.

Formar comités comunitarios en cada colonia para que las familias puedan contribuir a arraigar esos mejores hábitos. Dijeron que los "servidores de la nación" serán los guardianes de la calle, para ayudar a coordinar los trabajos.

Como sea, es un programa con excepcional potencial que, si funciona puede ampliarse a otras entidades, por lo pronto dijeron que a Chiapas. Interesante experimento que, por ahora, será en el sector salud. Después ya verán.

1981, inquietudes políticas de militares

A veces, aunque sea sólo para mantener activas lo que Hércules Poirot llamó las "pequeñas células grises", vale recordar párrafos de historia política, como cuando afloraron inquietudes políticas entre unos pocos militares jóvenes.

En 1981 causó revuelo que un comandante de región comento en un banquete público que nada en la Constitución impedía que un militar llegue a la Presidencia por la vía electoral.

Al enterarse el presidente José López Portillo charló con el titular de la Defensa Félix Galván quien, al día siguiente convocó a conferencia de prensa para decir que los soldados de México no tenían pretensiones políticas. Otros tiempos, otros tiempos.

NOTAS EN REMOLINO

Nos dicen las autoridades de salud que la pandemia ha cundido porque somos "un pueblo enfermo". La autoridad tiene la información y los diagnósticos, pero no me explico el calificativo al revisar la expectativa de vida. En 1930 era de 34 años, aumento a 55 en los cincuentas y hoy es de 75 años... La ya exsecretaria de gobierno de CDMX Rosa Isela Rodríguez tendrá en aduanas el mismo problema que tiene Alfonso Durazo, lograr la prevalencia del mando civil. Nada fácil, nada fácil... El caso del secuestro no denunciado de jóvenes empresarios en la zona cercana a Vallarta, no es nuevo. El bandolerismo ha crecido en la República. Históricamente nada nuevo. Ojalá y, como en el pasado, elimine el Gobierno al bandolerismo... Ya se mueven los intereses económicos y políticos de cada municipio donde habrá elecciones de alcaldes el año próximo. Con ellos hay que conciliar. Lección que tantos han olvidado...