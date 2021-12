Quizá en su casa como en la mía, estimado lector, al inicio de la pandemia se lavaba con cuidado cada producto que llegaba del supermercado antes de colocarlo en su lugar. No fue sino hasta que supimos que el contagio no era por esa vía, que pudimos librarnos de tan latosa práctica. Si hiciéramos un recuento de todas las medidas tomadas encontraríamos algunas razonables, otras menos y hasta algunas ridículas. Identificaríamos incluso medidas contraproducentes, que en vez de reducir contagios podrían aumentarlos. Hace unos días, por ejemplo, circularon imágenes de peregrinos siendo rociados con un líquido “sanitizador” afuera de la Basílica de Guadalupe. Las críticas no se hicieron esperar y con buena razón. Dicha medida no solo no sirve para nada, sino que podría incluso aumentar los contagios si las personas rociadas y otras a su alrededor se quedan con un falso sentimiento de seguridad y bajan la guardia, dejando de tomar precauciones útiles como el uso correcto del cubrebocas. Más allá de ofrecer una imagen chusca, la anécdota resalta como, a casi dos años de haber iniciado la pandemia, las autoridades nacionales y locales así como muchas organizaciones y empresas, siguen tomando acciones ineficaces y que podrían ser dañinas.

Está por ejemplo la medición de temperatura a la entrada de edificios y comercios, que a veces arroja mediciones inverosímiles para seres humanos vivos y, que en todo caso, nunca que sepa, impide la entrada de nadie. Los “túneles sanitizadores” y los tapetes que supuestamente desinfectan el calzado tampoco sirven pero se siguen utilizando. De ahí pasamos a medidas que desde un inicio carecían de sentido por aumentar en vez de disminuir el riesgo de contagios. Ejemplo de ello es la restricción de horarios de apertura de comercios que provoca aglomeraciones riesgosas, o el cierre de espacios al aire libre como parques y andadores, que por estar bien ventilados representan bajo riesgo de contagio y fungen como escape del encierro para los ciudadanos. También hay casos de medidas que podrían ser útiles pero que no se implementan bien para lograrlo. Ejemplo de ello es el formato que deben llenar los viajeros que usan el aeropuerto, que sería útil si se aplicaran pruebas y hubiera seguimiento de los casos para advertir a los pasajeros cuando estuvieron en contacto con alguien infectado. Así se hizo en varios países con éxito pero aquí la información recabada no se utiliza, por lo que es solo un molesto trámite sin valor alguno, excepto hacer parecer que las autoridades actúan.

Sin duda tendrá usted otros ejemplos y podríamos incluso divertirnos buscando los más inverosímiles, pero preocupa la persistencia de las malas medidas. Podría pensarse que si no son efectivas, al menos son inofensivas, pero no es el caso. Cuestan dinero y usan recursos que podrían tener mejor uso o incluso aumentan el riesgo como se ilustró arriba. Por ello, este tipo de medidas además de ineficaces son irresponsables. Tan irresponsables como la reticencia a hacer un llamado enérgico a favor del uso adecuado de cubrebocas, el ritmo lento de la vacunación completa y con refuerzos para toda la población, o el promover actos masivos que congregan a miles de personas.

Quizá al inicio de la pandemia algunas medidas no fueron las óptimas al tratarse de una enfermedad desconocida, aunque aún en estos casos, el apego a principios científicos elementales y el aprovechar las lecciones de otros países que enfrentaron la pandemia semanas antes que México, hubiera llevado a una mejor respuesta. Tenemos actualmente mucha información sobre el virus, su trasmisión, las medidas más eficaces y muchas vacunas disponibles. A pesar de ello, la estrategia seguida desde el inicio ha tenido pocos ajustes significativos e incluso algunos de éstos parecen haberse implementado solo bajo una creciente presión pública, como fue el vacunar a niños y jóvenes. El avance en la vacunación podría acelerarse mucho, por ejemplo, si las autoridades permitieran una participación activa de los gobiernos locales y del sector privado, como ocurre en muchos países. ¿Cómo explicar entonces la persistencia de malas y contraproducentes medidas? Si éstas no obedecen del todo a la evidencia científica ni a las mejores prácticas internacionales, parecería que la motivación es política. Estamos lejos de haber conquistado la pandemia y la variante Ómicron aumenta el desafío. Si realmente se busca proteger la salud de los mexicanos hay que cambiar estrategia y dejar a un lado acciones que parecen tener como principal objetivo aparentar que se hace algo.

*El autor es Especialista en políticas públicas. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Opiniones personales.

