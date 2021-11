Una gran esperanza había significado el rasgo de lucidez reflejado por el presidente López Obrador al regañar a su secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular de Insabi, Juan Ferrer, por el interminable desabasto de medicamentos. Pero apenas 24 horas nos duró el gusto pues al siguiente día el mandatario buscó retractarse.

Lo bueno es que ya quedó expuesto que los decisores de esta administración sí tienen claro el problema y no pueden ya lavarse las manos ni señalar de golpistas a enfermos ni a los papás de niños con cáncer que siguen reclamando terapias para sus hijos.

Pero si de verdad se tomara en serio la gravedad del asunto, no sólo deberían apurarse con la compra de terapias para el 2022, como lo dice el comunicado emitido por Insabi, Unops y Salud, sino dejar de aferrarse a los esquemas alternativos que ya demostraron evidentemente que no han funcionado. Y sólo mencionamos tres: comprar en el extranjero, obligar a los fabricantes a vender directamente y hacer a un lado a los distribuidores especializados.

Si la 4T se quitara los prejuicios ideológicos y volteara hacia la industria farmacéutica nacional dispuesta a colaborar para encontrar soluciones, planificar mejor y poner orden en los procesos; si se volviera a aprovechar el expertis e infraestructura de los distribuidores especializados poniéndoles todos los candados para evitar la corrupción; y si se le quitaran las amarras a Cofepris y regulara al sector de insumos médicos sin esos prejuicios que le mantienen a la defensiva contra toda empresa productora nacional, otra cosa sería.

Si esta administración de verdad tienen interés en resolver el desabasto de medicamentos, en particular en genéricos oncológicos, es momento de que Cofepris ya se ponga las pilas y reactive con agilidad sus trámites detenidos como son los certificados de buenas prácticas de fabricación, que reactive a sus inspectores de aduanas paralizados por la sencilla razón de que no tienen actualizadas sus credenciales, que agilice los permisos de importación y tantos otros trámites empantanados en relación con la entrada de materia prima sustancial para producir medicamentos vitales como los psiquiátricos.

Es inconcebible que Cofepris se siga negando a verificar las plantas nacionales con capacidad de producir todos esos medicamentos que Insabi y UNOPS siguen comprando en el exterior, incluidas las de la jalisciense Pisa. Es inconcebible que llevamos 3 años de desabasto de oncológicos en México y mientras tanto en la ciudad de México sigue cerrada una planta Pisa -a la que no le quitan el estigma- donde podrían fabricarse con agilidad y sin mayor problema esos tratamientos. El presidente López Obrador no le levanta el castigo inentendible a esa empresa jalisciense: Cofepris, obediente, simplemente no le permite reabrir la planta en CdMx que le cerró en 2019 ni le verifica la planta nueva de primer nivel mundial construida en Guadalajara con capacidad para abastecer no sólo todos los genéricos oncológicos de México, sino de América Latina.

Pero además, ese estigma se extiende hacia otras empresas farmacéuticas nacionales con alto nivel y capacidad de producir con calidad. No son pocos los laboratorios mexicanos con plantas de gran tamaño que con un poco de respaldo, tendrían capacidad de abastecer y resolver el desabasto de oncológicos y de otros tipos de genéricos que suman años de escasez en territorio mexicano.

No se puede entender por qué tanta cerrazón, ceguera y soberbia contra una industria cuando podría ser la solución a un problema tan costoso para muchos pacientes y para el país por la pérdida y deterioro de vidas valiosas de niños, jóvenes y adultos ante la escasez de tratamientos.

México está hoy desperdiciando tristemente su propia infraestructura industrial farmacéutica desarrollada por décadas que ha demostrado ser altamente capaz y competitiva, y hoy obligada por las circunstancias ya está volteando a ver hacia el exterior. Será muy positivo que empecemos a acrecentar exportaciones de medicamentos y material de curación a otros mercados, pero será lamentable que mientras tanto, los compradores públicos de dichos insumos aquí sigan buscando abastecerse de empresas en el extranjero. De hecho se replicará lo que ya sucede con la industria de dispositivos médicos. Lo viene diciendo desde hace años la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras Dispositivos Médicos (AMID) que preside Alejandro Paulini: somos un gran productor y el octavo exportador de estas tecnologías médicas de última generación pero las adquirimos muy poco. No tenemos capacidad de comprar productos de primera que sí producimos. Evidentemente nos ha faltado visión y estrategia, y hoy estamos en el máximo extremo de ello.

