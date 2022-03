A pesar de todas las proclamas y presunciones, la corrupción no parece haber disminuido en lo que va del sexenio de la 4T.

Desde sus épocas de campaña, Andrés Manuel López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción una de las banderas favoritas de su activismo político. No le faltaba razón. La corrupción es un obstáculo para el desarrollo económico, toda vez que inhibe la inversión productiva y eleva el costo operativo de las empresas. A mayor abundamiento, tal vez la corrupción es causa de una mayor desigualdad, en la medida en que ocasiona más daño a las clases mayoritarias.

Sin embargo, a pesar de todas las proclamas y presunciones, la corrupción no parece haber disminuido en lo que va del sexenio de la autodenominada 4T. No es una opinión personal, sino lo que parecen confirmar los informes más confiables y objetivos sobre dicho tema. En tal sentido, cito en primere lugar la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos, con sede en Nueva York. Según esa fuente, el gobierno actual no brinda los apoyos necesarios al Sistema Nacional Anticorrupción además de que ha aparecido en México una suerte de justicia selectiva que persigue a los adversarios y protege a los aliados.

Textualmente se afirma en el documento citado, que parece existir “mucho interés en perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente asunto de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del Presidente”.

El pasado enero, la organización Transparencia Internacional anunció el Índice de Percepción de la Corrupción en México para el año 2021. Dicho indicador, que incluye la evaluación de 180 países, no mostró mejoría alguna para el caso de México con respecto al nivel del año 2020. De esa manera, en la calificación para el 2021 de 100 puntos posibles a México se la otorgaron tan solo 33 y quedó ubicado en el muy rezagado lugar 124.

En la última entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública por parte de la Auditoria Superior de la Federación con respecto a 2020, se encontraron irregularidades por casi 641 millones de pesos. Esa cantidad representa el 92.4 % del universo muestral auditado correspondiente al sistema Seguridad Alimentaria Mexicana. Organizaciones representativas de empresas, reportaron que han continuado las irregularidades de siempre en los trámites de apertura o para continuar operaciones, inspecciones para uso de suelo y juicios laborales y mercantiles.

¿Meros infundios injerencistas de organizaciones del exterior? ¿Mentiras flagrantes de “camajanes”?

