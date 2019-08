Sin elecciones para renovar gubernaturas —sólo habrá comicios locales en Coahuila e Hidalgo—, el año 2020 guardaría pocas sorpresas, en términos político-electorales... a menos de que la mayoría morenista insista en una reforma constitucional.

El calendario político del próximo año tendrá, como evento relevante, el nacimiento de los nuevos partidos políticos. Y como actividad insoslayable, la planeación de las elecciones intermedias del sexenio lopezobradorista, en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que coincidirán con comicios locales en los 32 estados de República.

Las prerrogativas para las formaciones políticas permanecen inalteradas, en los tiempos de la cuarta transformación. El Instituto Nacional Electoral, por el contrario, está obligado a criterios de racionalidad en el gasto.

Para el 2020, el INE pedirá 5,239 millones de pesos a la Cámara de Diputados para los partidos políticos, de acuerdo con el anteproyecto preparado por la Comisión de Prerrogativas que será presentado ante el Consejo General.

La propuesta prevé dos escenarios. El primero considera únicamente a los siete partidos políticos nacionales que actualmente cuentan con registro; Morena accedería a más de 1,700 millones de pesos de las prerrogativas; 970 millones para el PAN; 910 millones para el PRI; 450 millones para el PRD; 430 millones para el PVEM; 415 millones para Movimiento Ciudadano, y 390 millones para el PT.

El Consejo General distribuirá las prerrogativas inicialmente entre los siete partidos políticos nacionales. En el supuesto de que se otorgue el registro a nuevos partidos políticos nacionales y una vez que se tenga certeza de su número, deberá redistribuir la cifra reservada para el segundo semestre a todos los partidos políticos nacionales a partir del mes de julio y hasta diciembre del 2020. En caso de que no se otorgue el registro a partido político alguno, se mantienen los montos indicados.

El INE irremediablemente está sujeto a la política de austeridad promovida por la cuarta transformación. Del presupuesto originalmente solicitado por los consejeros electorales a la Secretaría de Hacienda, se decretó una reducción de 950 millones de pesos en la Cámara de Diputados, que obligó a modificaciones a la Planeación Táctica del instituto, así como sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2019.

Para reducir el déficit, vino un recorte a programas no sustantivos que generó un ahorro de 330 millones de pesos. Adicionalmente, en el primer semestre del año se implementaron medidas temporales de contención del gasto y la aplicación de ingresos extraordinarios, entre ellas la suspensión temporal de contrataciones para cubrir más de 600 plazas vacantes, la cancelación del contrato de arrendamiento de vehículos, la desincorporación de bienes inútiles y recuperaciones de seguros. Así se lograron ahorros por otros 337 millones de pesos.

No obstante, el INE afronta un faltante de 282 millones de pesos para la segunda mitad del año. La ampliación presupuestal simplemente quedó como una plegaria no atendida, y el amago de no cumplir con las obligaciones fiscales, como una charada.

Para el 2020, el INE exigirá a la Cámara de Diputados un presupuesto que resulte suficiente para cumplir con sus obligaciones constitucionales. En la elaboración del proyecto, el INE mantendrá su compromiso con los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía y honestidad que rigen su actuación en el manejo de recursos públicos.

EFECTOS SECUNDARIOS

RISPIDECES. Entre los gobernadores priistas, Omar Fayad destaca por su ánimo colaborador con el gobierno federal. Ayer, en el colmo del paroxismo, públicamente se autoproclamó como el líder de la cuarta transformación en Hidalgo, lo que le valió una sonora rechifla en el auditorio Gota de Plata de Pachuca, donde los senadores María Merced González y Julio Menchaca presentaron sus respectivos informes de actividades. En la primera fila, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky; el presidente del Senado, Martí Batres, y los líderes parlamentarios Mario Delgado y Ricardo Monreal, además de medio centenar de legisladores federales de distintas fuerzas partidistas. Sin arredrarse, Fayad llamó “mezquinos” a sus críticos y sentenció: “trabajo mata grilla”. La bronca impidió que Batres usara el micrófono y el evento terminara abruptamente. Eso sí, con todos entonando el Himno Nacional.

EN CIERNES. Circula un reporte elaborado por Carlos Cristino Sarabia Díaz sobre el mercado lícito de los derivados del cannabis, que para el 2021 generará ventas por más de 31,000 millones de dólares, 80% de los cuales se concentrarán en América del Norte. El estudio refiere que Uruguay, el primer país en regular el mercado de mariguana medicinal y de uso recreativo desde su siembra hasta la venta al público, ha registrado inversiones locales sin un impacto económico relevante, pero las asociaciones de capital uruguayo y canadiense han inyectado 12 millones de dólares. El grado de inversión es similar en Colombia y Chile en cuanto a la explotación del cáñamo con fines medicinales y científicos; sin embargo, ya se planteó un dilema: la resistencia del sistema financiero local e internacional. “Los servicios financieros con presencia en dichos países se encuentran ante el reto de flexibilizar sus políticas de control o prevención al lavado de dinero PLD, para atender el sistema de pagos, cobros, inversión y ahorro de recursos que requieren las empresas y las personas que comercializan cannabis”, sostuvo el especialista.

TRIPLETE. Mientras los socios y los bonistas de Oro Negro dirimen sus diferencias en los tribunales, Petróleos Mexicanos avanza en la perforación de pozos off shore, en el golfo de México. Y al amparo del acuerdo Cluster 2, se ha asegurado un contrato de servicios integrados para tres plataformas elevadoras con la firma Borr Drilling. La primera plataforma, la Red, llegó al sitio y actualmente está comenzando su contrato, mientras que la segunda plataforma, la Gersemi, comenzará poco después. Borr también recibió un contrato adicional que estaría basado en la misma economía y estructura que los dos primeros, para una tercera plataforma de perforación, que entraría en operaciones en el cuarto trimestre del 2019 y 18 meses de vigencia.