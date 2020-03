Uno de los errores más de moda en el sector energético mexicano es sobreestimar lo que calificadoras como Moody’s esperan de Pemex. Cada vez que se anuncia una nueva observación de algún indicador relevante, sea la producción o los resultados financieros, muchos (yo también he sido culpable, aunque espero que cada vez menos) nos hemos apresurado a pronosticar una inminente pérdida del grado de inversión para Pemex.

El fenómeno se reconfirmó hace un par de semanas con los comentarios de la pérdida de Pemex de casi 40,000 millones de dólares durante el 2019. Inmediatamente después de que el dato se publicó, aparecieron una serie de expectativas de downgrade. Afortunadamente, Moody’s ponchó la especulación muy pronto. “Si no sucede nada importante, positivo o negativo, no volveremos a llevar a Pemex al comité para revisar la calificación antes de mediados de año”, le dijo Nymia Almeida a Amy Stillman, de Bloomberg. Contrario a lo que se cree, esto se provocaría “básicamente debido a algún cambio en la calificación de México”. Moody’s, en otras palabras, no se vio sorprendida por los resultados financieros de Pemex. Las pérdidas multimillonarias son históricamente altas. Pero Moody’s no esperaba algo diferente. Se necesitaría un desastre financiero de mayores proporciones para sorprender a la calificadora e impulsarla a fijar una nueva postura.

Desafortunadamente, esta situación podría estar a la vuelta de la esquina. Las alertas de salud global provocada por el coronavirus, combinada con el resquebrajamiento de OPEC+, ha tumbado un buen porcentaje de los precios petroleros. Nadie duda que es una crisis que viene de fuera. Pero, mientras perdure, no dejará de lastimar de forma muy significativa los ingresos de Pemex, que no cuenta con las coberturas petroleras que la Secretaría de Hacienda contrata para blindar las finanzas públicas.

También es claro que habrá muchos más afectados que Pemex. Algunos inversionistas ya comentaron muy públicamente que van a limitar al máximo su exposición a las grandes emisoras latinoamericanas que tengan contacto directo con el mundo petrolero, tanto en deuda como en equities. Esto es un reflejo de expectativas subyacentes que cada vez ganan más terreno: a estas compañías, entre las que, por supuesto se incluye a Pemex, les podría costar cada vez más trabajo cumplir con sus obligaciones financieras. Y muchas compañías que están enfocadas en producir shale en Estados Unidos podrían encontrarse, muy rápidamente, en el borde del precipicio. Todas las compañías y portafolios que estén fuertemente apalancados están en problemas. Retóricamente, seguro se va a buscar enfatizar este último punto: no está cayendo Pemex sino un segmento entero de la industria global. Pero, como el propio Pemex ha reconocido, esto no quita que el downgrade nos costaría —cuando menos— cientos de millones de dólares de forma directa. Cuando se toman en cuenta los posibles efectos en el soberano y otros efectos indirectos, la cifra se multiplica.

¿Estamos preparados para atender la contingencia? ¿Tenemos un plan? ¿En qué momento vamos a pasar de minimizar los riesgos a buscar mitigarlos y gestionarlos?