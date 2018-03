El día que se anunciaron las nominaciones parecía que La forma del agua de Guillermo Del Toro estaba predestinada para arrasar en la ceremonia del próximo domingo. Este año, por primera vez en décadas, la mafia de Miramax y su productor caído en desgracia Harvey Wenstein no estará comprando almas y voluntades entre los votantes. Eso por si solo, genera suficiente incertidumbre para complicar las predicciones.

PELÍCULA

Debería: Dunkerque

Va: Una carrera apretada entre La forma del agua y Tres anuncios por un crimen, parece apuntar a un final de fotografía, donde conviene no descartar que apareciera una tercera ganadora en un sobre extraviado sea esta la mercedora Dunkerque o Get Out.

DIRECTOR

Debería: Christopher Nolan por Dunkerque

Va: Guillermo del Toro por La forma del agua

Deberían haber nominado: a Michael McDonagh por Tres Anuncios por un crimen.

Finalmente la Academia reconoció la existencia de Nolan, y justamente lo hizo en un año en que otro celebrado director de nicho sumará una estatuilla para nuestra brillante y talentosa cinematografía de exportación.

ACTRIZ

Debería: Saoirse Ronan por Lady Bird

Va: Frances McDormand por Tres anuncios por un crimen.

Sorpresa: Sally Hawkins por La forma del agua

Esta es una de esas categorías donde podrían rifar el Oscar y nadie gritaría “injusticia”. McDormand ha ganado todo lo que había que ganar en la temporada en un largo ejercicio para practicar su segundo discurso de agradecimiento.

ACTOR

Debería y va: Gary Oldman por Darkest hour

Sorpresa: Timothee Chalamet

En una de las oscuras tradiciones del Oscar, los actores jóvenes rara vez son nominados en esta categoría, y es más raro aún que se lleven la estatuilla. Chalamet podría ser el primero, pero un sentimiento generalizado que suele sopesar la trayectoria decantará el Oscar que desde hace tiempo se le debe a Oldman y que su intenso Churchill merece de sobra.

ACTRIZ DE SOPORTE

Debería: Laurie Metcalf por Lady Bird

Va: Allison Janney por Yo Tonya

Parecía que Metcalf tenía este en el bolsillo, pero la temporada de premios revirtió la percepción. Janney fue anotándose uno tras otro los principales premios, y en una competencia cerrada entre madres difíciles, ganará la más implacable.

ACTOR DE SOPORTE

Debería y va: Sam Rockwell por Tres anuncios por un crimen

Sorpresa: Willem Dafoe por Proyecto Florida

Contrario a lo que pudiera parecer, el centro del arco moral y de redención de Tres anuncios por un crimen cae en Rockwell y su compleja caracterización de un policía racista y violento que de pronto descubre algo insólito en sí mismo: conciencia.

GUIÓN ADAPTADO

Debería y va: James Ivory por Llámame por tu nombre

Una categoría variopinta, donde cada cinta tiene razones sobradas para mercer su mención. Es curioso que el veterano director británico, responsable de maravillas como Lo que queda del día y Howards End reciba su primera estatuilla por su adaptación una celebrada novela de amor juvenil.

GUIÓN ORIGINAL

Debería: Greta Gerwig por Lady Bird

Va: Tres anuncios por un crimen

Esta categoría ha sido frecuentemente llamada el premio de consolación, porque se le otorga a esa película meritoria que no consiguió el premio principal de la noche, pero aún así merece reconocimiento. Sin embargo, este año pareciera que esta irá de la mano con el premio principal. Si quedará en manos de McDonagh cuando Tres anuncios por un crimen se llevé el premio mayor, o si será nuevamente una noche de sopresa, en cuyo caso ambos premios serán para Jordan Peele y su historia de horror racista Get Out.

CINEMATOGRAFÍA

Debería y va: Roger Deakins por Blade Runner 2049

Después de catorce nominaciones, catorce injustificables veces en que el brillantísimo Deakins tuvo que desechar su papelito de discurso, todo parece indicar que la décimo quinta será la vencida.

DISEÑO DE VESTUARIO

Debería y va: Mark Bridges por El hilo fantasma

Veamos, la película es sobre un exigente diseñador de modas. Este es el tipo de categoría que nunca se permitiría perder.

EDICIÓN

Debería y va: Lee Smith por Dunkerque

Sorpresa: La forma del agua

Paradójico que una película mal comprendida por su estructura compleja sea la favorita en edición. Smith, un viejo colaborador de Nolan, es el responsable de haber mantenido la tensión de media docena de líneas narrativas a lo largo de casi dos horas.

MAQUILLAJE y PEINADOS

Debería y va: Darkest Hour.

La transformación de Gary Oldman en Winston Churchill y las horas oscuras que pasó en la silla del maquillista son más que suficientes para uno de los premios más predecibles de la noche.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Debería: Blade Runner 2049

Va: La forma del agua

Hay elegancia y muchísimo estilo con toques cyberpunk en los escenarios de la cinta de Del Toro, pero lo que hacen Dennis Gassner y Alessandra Querzola en Blade Runner 2049 es casi un hito histórico del diseño de sets. No es ambientación es el rediseño de una civilización en decadencia.

BANDA SONORA

Debería: La brillante complejidad de la partitura Jonny Greenwood por El hilo fantasma y la experimental de Hans Zimmer para Dunkerque trascienden sus papeles de acompañantes sonoros. Sin embargo, el premio será para Alexandre Desplat por La forma del agua, una competente alegre y jueguetona partitura, que aunque más convencional, es el complemento ideal para la fábula romántico fantástica de Del Toro.

CANCIÓN

Penósamente, todo parece indicar que la más horrenda de las cinco nominadas, ese batiburillo mariachi interpretado por Benjamin Bratt para Coco puede llevarse una estatuilla que mercería estar en las manos de Sufjan Stevens o Mary J. Blige.

EDICIÓN y MEZCLA DE SONIDO

Aunque es posible que Baby Driver pudiera importunar en alguna de estas categorías técnicas, es más probable que sea el equipo de Dunkerque quien desfile dos veces al escenario.

EFECTOS VISUALES

La nueva saga del planeta de los simios no ha sido reconocida en esta categoría a pesar de un trabajo insólito que da verosimilitud a su historia postapocalíptica. Sólo Blade Runner 2049 puede estropear que la trilogía tenga su merecido reconocimiento.

PELíCULA ANIMADA

Cuando Pixar compite, las demás no llevan ni discurso en el bolsillo. Esta categoría les pertenece y se queará en manos de Coco.

DOCUMENTAL

En una categoría donde la Academia podría tomar posiciones políticas, a veces son las historias emotivas, llenas de nostalgia y sentimiento las que sirven como contrapunto a los agotadores encabezados noticiosos. Por ello el premio será para Faces Places de Agnès Varda, una leyenda de la nueva ola francesa, y a los 90, la persona de mayor edad en competir por una estatuilla.

PELÍCULA EXTRANJERA

Debería y va: Una mujer fantástica

Una espléndida selección que engalanaría cualquier muestra internacional de cine. Desde la comedia negra danesa La plaza, hasta la ilustrativa dinámica de resentimiento justificado detrás de la libanesa El insulto. Pero es Una mujer fantástica chilena, y su exploración del duelo de una mujer transexual después de muerte de su amante, la que se llevará el premio para Sebastián Lelio. Consagración para uno de los cineastas más celebrables de Latinoamérica.

CORTO ANIMADO

Debería: Garden Party

Va: Dear Basketball

En una categoría diseñada para nuevos talentos, y que suele llevarse el becario en turno de Pixar, el peso del estrella del baloncesto Kobe Bryant será suficente para encestar.

CORTO DOCUMENTAL

La historia de Edith+Eddie, una separación romántica entre nonagenarios deberá triunfar por encima de la inquietante Heaven is a traffic Jam on the 405.

CORTOMETRAJE

Nunca un cortometraje fue más oportuno con el zeitgeist, DeKalb Elementary cuenta una balacera escolar de forma excepcional, justo cuando Parkland y las ocurrencias de Trump ocupan los encabezados todos los días.

¿Cómo me fue?

En afán por la transparencia: el 2017 para la Entrega 88 del Oscar: de 24 categorías anticipé 17 ganadores.

Twitter @rgarciamainou