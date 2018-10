La diplomacia en la opinión pública mexicana, acostumbra sobrevolar el legendario Triángulo de las Bermudas, coordenada geográfica en la que desaparecen barcos y aviones.

Al sigilo y la prudencia que siempre acompañan a los diplomáticos de cualquier parte del mundo, en México siempre se les agrega, insisto, desde la opinión pública, un hoyo negro. La buena noticia para los funcionarios es que cualquier resbalón no es transformado necesariamente en una crisis.

La mala noticia de permanecer en un hoyo negro la representa la comodidad. El confort de la no rendición de cuentas. Por ejemplo, el 17 de enero del 2016 el presidente Peña Nieto otorgó la Orden Mexicana del Águila Azteca al rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud. Dos semanas antes el rey había firmado la autorización para ejecutar a 47 personas acusadas de haber cometido actos de terrorismo. La distinción al rey no logró subir a la agenda mediática gracias al sobrevuelo de la diplomacia mexicana en el Triángulo de las Bermudas.

Ahora, que han pasado 22 días de la tortura, desmembramiento y asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul, por agentes enviados por el príncipe Mohammed bin Salman, el gobierno mexicano no ha dedicado un solo comunicado, de ésos que son escritos por los retóricos atemporales, para manifestar su postura. ¿Ha existido el mínimo debate en la opinión pública? Ninguno.

Con envidia sabemos que Angela Merkel canceló la venta de armas a Riad hasta que no exista un esclarecimiento creíble y no torpe por parte del reino. Con envidia sabemos que Gran Bretaña, Francia y la propia Alemania firmaron una declaración enérgica sobre el tema. Y en México, no pasa absolutamente nada.

Lo último que supimos sobre Arabia Saudita, por parte del gobierno mexicano, fue un tuit, escrito con retórica muda (de la que no dice absolutamente nada), de Carlos de Icaza, subsecretario de Relaciones Exteriores. El pasado 16 de mayo escribía: “Las relaciones entre México y Arabia Saudita se han fortalecido desde la visita de Estado del 2016; se firmaron 11 acuerdos en materia energética, servicios aéreos, turística...”, bla, bla, bla.

Sobre los misiles Patriot que Arabia Saudita dispara en Yemen tampoco tiene nada que decir nuestra cancillería. Eso sí, el pasado 26 de marzo, Relaciones Exteriores redactó un comunicado en el que condenaba el lanzamiento de misiles contra Arabia Saudita por parte de rebeldes hutíes apoyados por Irán. ¿Existió un debate en la opinión pública? Ninguno.

El comercio entre México y Arabia Saudita creció en el 2014 a poco más de 1,000 millones de dólares pero en los últimos tres años descendió a 284 millones de dólares promedio anual. En inversión directa es probable que haya aumentado por la apertura energética de México.

Al margen del comercio está la realpolitik. Jared Kushner no esconde su relación estrecha con el príncipe criminal. ¿Por qué Relaciones Exteriores ha seguido la pauta de Kushner? Ejemplo: la expulsión de México al embajador de Corea del Norte.

¿En qué momento leeremos un tuit de Videgaray condenando el acto miserable de Mohammed bin Salman en contra de Khashoggi?

@faustopretelin