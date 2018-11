Tras verse obligado por un juez a regresar las credenciales al periodista de CNN Jim Acosta, de ascendencia checa, irlandesa y cubana, el presidente Donald Trump pidió a los periodistas que se dirijan con decoro. Ya han sido muy difundidas las imágenes del atropello que propició el mandatario cuando ordenó a una becaria quitarle el micrófono al reportero. Vistas las evidencias, Acosta debió recibir, además de las credenciales, una disculpa.

Me temo que Trump no es quien pueda dar lecciones de decoro. Entre las 10 mentiras diarias en promedio, que subieron hasta 30 en la etapa electoral, según la cuenta que le lleva The Washington Post, los desplantes a jefes de estado y de gobierno, las majaderías contra las mujeres, las descalificaciones a sus colaboradores, las agresiones cotidianas a los medios de comunicación y otros excesos más exhiben a un mandatario que ofende sin medida a propios y extraños.

Trump ha dividido a la sociedad y tomará mucho tiempo regresar a los avances que se dieron desde la aprobación de la ley de los derechos civiles hasta hace dos años.

Trump igual aseguró que Obama no nació en Estados Unidos, que Hillary es una delincuente, que McCain no fue héroe de guerra, que Robert de Niro es un actor de bajo nivel intelectual, de los mexicanos que son delincuentes, de los musulmanes que son una amenaza, y la lista crece...

Nunca en la historia de Estados Unidos había llegado a la Casa Blanca un presidente como Trump, aun en situaciones extremas como las vividas por Nixon o Clinton.

No, Trump no puede pedir decoro y, al mismo tiempo, desafiar al mundo y atentar todos los días contra la primera enmienda de la Constitución.

Kushner, Águila Azteca

¿Quién es Jared Kushner más allá de Donald Trump? Un cuestionado empresario señalado por la opacidad de sus negocios, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En México es amigo del aún canciller Luis Videgaray, con eso bastó para que el gobierno de Peña Nieto le concediera la Orden Mexicana del Águila Azteca, la máxima condecoración de México a un extranjero; la han recibido los más diversos personajes que van desde Nelson Mandela, Walt Disney, Plácido Domingo, Eva Perón, Fidel Castro, Bill Gates, Bora Milutinovic, Mario Vargas Llosa y muchos más.

Si Kushner la merece por su apoyo para la renovación del TLC, por ahí hacen falta tres o cuatro más con muchos más méritos que el yerno de Trump.

Banxico, autonomía en riesgo

En el Banco de México se ha logrado una sana autonomía a pesar de las diferencias de los gobernadores con los presidentes: Guillermo Ortiz con Vicente Fox y Felipe Calderón, y Agustín Carstens con Peña Nieto, ambos tuvieron serias diferencias con los secretarios de hacienda, pero fueron profesionales y consolidaron la independencia del banco central y eso no debe cambiar para dar paso a elementos sin el perfil y con conflicto de interés.

600 delincuentes

La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos asegura que han detectado por lo menos 600 personas con antecedentes delictivos entre los migrantes apostados en la frontera con México.

Verdad o mentira, el hecho es que a México entraron sin más información que el derecho de asilo. No hay duda, miles de seres humanos sufren violencia y pobreza en Honduras, El Salvador y Guatemala; tienen toda la legitimidad para mejorar su vida, pero cualquier país está obligado a informarse sobre quién entra y sale de su territorio.