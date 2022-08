¿Y cuándo va llegar la seguridad a México?

Después de casi dos semanas de disturbios y actos despiadados llevados a cabo por parte de la delincuencia en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, donde murieron civiles inocentes, y las jornadas de terror colapsaron la vida de sus ciudadanos, la preocupación por parte del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar no se hizo esperar, “ya es tiempo para los resultados de seguridad”. Y es que, para los vecinos del norte, los eventos de criminalidad despiadada que se están viviendo en el país, pueden poner en riesgo las inversiones entre ambos países, lo cuál no beneficiaría a nadie a corto, mediano y largo plazo.

Las jornadas violentas en México, han dado la vuelta al mundo, y para ser francos, los delincuentes no se ven preocupados por lo que les pueda pasar, por más que algunas de las hipótesis de autoridades corran en ese sentido, donde esos actos son producto de su miedo y desesperación frente a las acciones llevadas a cabo por las autoridades. La realidad es que estas semanas, evidencian de facto la inoperancia de las leyes y sobre todo, la falta de una estrategia de seguridad local, regional, estatal y federal. Eventos como los de Ciudad Juárez y Tijuana, por ejemplo, son la prueba de que los grupos delictivos han acumulado experiencia, han ideado estrategias y sobre todo ha llegado a niveles tan crueles y despiadados a falta de un contrapeso real, que los limite y los contenga en sus acciones criminales.

Cuando los grupos delictivos pueden tomar como rehenes y ejecutar a miembros de la población civil, gente inocente, las implicaciones de sus niveles de organización nos hablan de otra cosa más grave: que matan porque lo pueden hacer, y a su vez, no existen instituciones capaces de impedirlo. Cuando ese desequilibrio se evidencia en las calles, el mensaje que se envía a las autoridades es claro: aquí mandamos nosotros, ¿qué van a hacer al respecto? Sea cual sea la razón de los grupos delictivos por generar acciones desmedidas de miedo y violencia -conflictos con otros grupos, mensajes a las autoridades, defensa de su territorio, etc.-, el punto es que saben lo que pueden hacer, y no habrá límites en sus mecanismos para producir violencia contra la ciudadanía. Si, los criminales llevan años cruzando la línea, y parece ser que las autoridades se encuentran desconcertadas frente a esto, pero, ¿qué esperaban?

Ahora y como siempre, la respuesta se inclina más en la militarización para tratar de resolver el problema, y la pregunta sería, ¿qué no hemos vivido esta militarización de facto desde hace ya más de una década sin resultados exitosos?

El mensaje del embajador Ken Salazar es oportuna, pero no es nueva. Los americanos han visto en los últimos 18 años, estas situaciones recurrentes de violencia desmedida, así que otro aviso sobre las afectaciones económicas que el crimen implica, ya no infunden preocupación a las autoridades. Ahora el problema radica en que posición tomarán las autoridades encargadas de resguardar la seguridad de sus ciudadanos para hacer frente a los grupos criminales… El problema es que, hasta ahora, no se ve claridad en el horizonte. Que todas las mañanas se trate de minimizar la realidad violenta que se vive en el país, y que se presenten decenas de detenidos en acciones por parte de la autoridad, que no sabemos si realmente se procesarán no cambia las cosas… Más allá de los discursos y las culpas, los hechos son claros… El reto está en que estos eventos no ocurran.