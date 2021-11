Desde hace algunos años nuestros simplemente llamados “hombres” denominados por mucho tiempo “ilustres”, se convirtieron en personas. Como si lo hubiéramos sabido siempre. El asunto fue más bien por decreto, confusión en la nomenclatura, erisipela por la igualdad de género y cierta resistencia de admitir que tanto mexicanos como mexicanas podían ser enterrados en la otrora Rotonda de los Hombres Ilustres del panteón de Dolores.

Hoy, oficialmente, las personas que conforman este círculo del camposanto son, efectivamente, más hombres (103) que mujeres (6). Y por el Día de Muertos, por si la dificultad de los vientos que corren evita caminar el pasado, reinventar el presente y cambiar el futuro, sería muy bueno visitarlos.

La historia de este recinto comenzó cuando apenas si se había declarado la Consumación de la Independencia. Era el verano de 1823 y al nuevecito Congreso Mexicano se le ocurrió por primera vez la idea de crear un panteón nacional. Ahí descansarían los personajes a los que la recién liberada patria debía rendir homenaje, (en aquel momento sólo los héroes de la Independencia). Se dispuso, en principio, que los restos debían ser trasladados a la Catedral Metropolitana mientras se construía un sepulcro digno y permanente. Hasta ahí, cumplir la orden fue fácil. Después, se sucedieron sin cesar vicisitudes chicas y grandes: un sorpresivo imperio, los cinco años de la presidencia de Guadalupe Victoria, el asesinato de Vicente Guerrero, la dictadura de Santa Anna, dos invasiones extranjeras, la Guerra de Reforma, el ascenso y caída de Maximiliano y Carlota, la República Restaurada y, por si no hubiera razones de desdicha, la muerte de Benito Juárez.

El país había estado en tal ajetreo político, tan ocupado en luchas que parecían no tener fin, que no retomó el proyecto del panteón hasta 1872, cuando Sebastián Lerdo de Tejada era presidente y otorgó a la empresa Benfield, Becker and Cía la concesión para construir un panteón en Lomas de Belén. En ella – y no en letra pequeña– que se reservara un espacio para “la erección de monumentos que guarden los restos o perpetúen la memoria de los hombres ilustres a quienes se hubieren decretado o a quienes se decretaren en el futuro honores póstumos”. Mientras tanto, los héroes de la Independencia seguían esperando y durmiendo el sueño eterno dentro de la Catedral.

Una vez terminada, el primer hombre inhumado en la Rotonda provocó también las primeras rencillas. Se trataba del coronel zacatecano Pedro Latechipia, que si bien había peleado contra las fuerzas de Maximiliano, también había combatido contra Porfirio Díaz, que no despertaba sospechas y gozaba de la simpatía de todas las buenas conciencias, las que lo creían un émulo de Juárez por su origen oaxaqueño y aguerrido temperamento.

Guillermo Prieto y Justo Sierra, anunciados como oradores para tan solemne – y esperada– ocasión se negaron en redondo. No sólo no escribieron su discurso, sino que declinaron asistir. A partir de aquel momento cada entierro y decisión sobre el osario traería discusiones, pesares, algarabías y ríos de tinta. También protestas soterradas, una de las primeras la de Joaquín D. Casasús.

Corría el año de 1903, Porfirio Díaz estaba ya en situación sospechosa (su primer mandato presidencial) y bajo sus órdenes, los 65 metros de largo y once de ancho que mide la calzada desde la puerta de la calle hasta la Rotonda habían sido limpiados y remozados. El plan era seguir construyendo las sepulturas hasta completar un círculo completo. Pero Casasús, mejor, decidió proponer, otra vez, la creación de un panteón nacional. Su idea fue aprobada y se puso la primera piedra en el cruce de la primera y segunda calle de los Héroes, cerca del templo y del Panteón de San Fernando. El arquitecto Guillermo de Heredia presentó un proyecto que incluía una enorme cripta de granito sobre la que descansaría un cenotafio montado en una plataforma y cuatro pórticos coronados en la cúpula. Grandioso y porfirista. La cúpula se terminó en 1912 y todo acabó ahí. (Los héroes de la Independencia –seguramente hartos de esperar- ya dormían en otro lado: en la recién inaugurada columna de la Independencia).