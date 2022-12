Xóchitl Gálvez vs. AMLO

“LPos exceptis etur soluptat deria dolorepre sollorae pra ipsae ventiurem fuga. Riam natiatiis ut apis ius exerepe lignam et earum qui offici cus, utemposti nes”.

Lorem Ipsum,

lorem ipsum.

En una de los foros sobre política en la FIL de Guadalajara, la senadora Xóchitl Gálvez, propuso que los apoyos que el gobierno da a los jóvenes sean temporales “darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales; generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. El mayor acto de dignidad de un ser humano es eso: poder ganar su comida trabajando y creo que es adónde yo me enfocaría. Pero mientras tanto sigamos dando los apoyos económicos; no digamos que no son necesarios, sí son necesarios”. Hasta aquí transcribí íntegramente lo dicho por la senadora panista sobre los programas sociales para los jóvenes. Más adelante volveré sobre la parte final de su alocución.

Lo expresado por la hidalguense, sobre los programas sociales para los jóvenes, fue mal interpretado por el presidente o comentado insidiosamente por alguien de su corte de forma tal que el tabasqueño declaró: “Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de los adultos mayores”. La senadora envió una carta pidiéndole al Jefe de la nación un espacio en la misma tribuna “desde la cual usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”

En su conferencia mañanera en Campeche, López Obrador tocó el tema de la senadora con aspiraciones a gobernar la Ciudad de México: “Aprovecho para decirle que ella tiene todos los foros, que vaya al Reforma o con López Dóriga o con Ciro o con Chumel, con Alazraki, sí, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado”. Dijo: “Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores. Fox, y ella trabajaba con Fox”. Agregó: “Entonces en el caso de la señora Xóchitl, pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica lo voy a hacer (…) pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan ¿y todavía quieren venirse a meter aquí? Pues no”. Un “reportero”, lame suelas, zalamero dijo: “Quieren el rating de la mañanera, presidente”.

La senadora no se quedó callada. Ya, antes de lo declarado por López Obrador, vía twitter había mandado un mensaje: “Señor presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos. Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores. Incluso, voté para que estuviera en la Constitución.

Posteriormente, en una conferencia de prensa en el senado, la exdelegada de la Miguel Hidalgo reconoció que no la van a dejar entrar a la mañanera y manifestó: “Sí voy a buscar una instancia legal para que se me dé mi derecho de réplica, porque él está acostumbrado a manchar a las personas y luego sus ejércitos de bots se encargan de repetir esa mentira y de crear descrédito. Se ve que el presidente no me conoce, él tendría que saber que soy una mujer de origen humilde, que desde niña ha tenido que ganarse la vida trabajando, que luchó para que en su pueblo hubiera agua potable y escuelas”.

Tengo la impresión que el presidente prefirió discutir lo que Xóchitl no expresó sobre los programas sociales para los adultos mayores, que lo que realmente le causó escozor a Andrés Manuel que fue lo dicho al final de su intervención por la también ingeniera: “Cerraría diciendo que Dos Bocas que se anunció que iba a costar 8,000 millones de dólares, 160,000 millones de pesos; al día de hoy, reconocido por el secretario de Hacienda en su comparecencia, esté costando 360,000 millones de pesos. ¿Quién se está robando el dinero? Tenemos que lograr que se rinda cuentas en este país”.