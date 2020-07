Explicable que en la circunstancia actual sea tan polémica la gira presidencial a Washington, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió su primera gira internacional a menos de cuatro meses, 16 semanas de las elecciones en Estados Unidos.

Hay muchas, demasiadas opiniones en contra, por las más diversas razones, pero bien dice el refrán: "sólo el que carga el morral sabe lo que hay adentro". Sólo el Presidente conoce las verdaderas razones de su viaje.

Subestiman al Presidente quienes suponen que no ha sopesado todos los pros y los contras antes de decidirse al viaje. Uno supone que al abordar el avión a Washington dirá como César al cruzar el Rubicón: "alea jacta est".

Monreal se une a los simplificadores

El coordinador de la mayoría morenista en el Senado, Ricardo Monreal, dijo el domingo que el sistema penal acusatorio aprobado hace casi 12 años ha sido insuficiente para acabar con la violencia y la impunidad.

A quien escribe le sorprende que una liebre tan baleada como el zacatecano suponga que ese era el objetivo de la reforma al sistema de justicia de la República. Imperdonable simplificación.

Sabe bien que las insuficiencias son porque no se han hecho todos los cambios que exige y porque, por la brecha generacional, hoy las autoridades no entienden que son ellas las obligadas a probar las acusaciones. Por eso es inaceptable la simplificación.

Sí hay política racional, Manlio dixit

Muchos se escandalizaron porque Manlio Fabio Beltrones – a men for all seasons-, advierte a los priístas no aliarse con movimientos que calificó como golpistas. Quizá el calificativo caló. Pudo decir sólo lo absurdo de pedir la renuncia presidencial.

Es una advertencia a tiempo, porque con acierto los priístas buscan hacer alianzas con grupos locales en los distritos y municipios que sea práctico, para vencer a Morena en 2021.

Lograrlo sin que haya desmayos en Palacio, exige sólo talento y discreción. Talento para tejer alianzas, discreción para que las deshagan los protagonismos. Y quizá recordar a Tip O´Neill: all politics are local.

NOTAS EN REMOLINO

El affaire de las computadoras que por austeridad ya no estarán en la Secretaría de Economía, debiera motivar reflexiones entre los que se niegan a reconocer que la austeridad ya empezó a dañar la capacidad operativa del Gobierno, como lo advirtió una institución financiera... Reconoce el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero que el narco quiere control político y territorial. Bien, pero ¿qué harán para impedírselo?... Por cierto, se filtra información es escuchas telefónicas al "cártel Jalisco Nueva Generación". Algo así como "escuchamos todo lo que hablan" ... Los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo, de sello ideológico distinto, piden que el Fonden haga lo que tiene que hacer: apoyar cuando hay desastres. ¿Los escucharán?... Los morenistas más serios afirman que si el fundador del partido no poner orden, los retozos de las tribus pueden costarles electoralmente... Sigue vigente la pregunta hecha en este espacio la pasada semana: ¿qué quiere Palacio Nacional de Guanajuato?