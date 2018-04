Esa es la apuesta que han tomado panistas y priistas para tratar de ganarle la elección a López Obrador. No es ni la propuesta, ni medios ingeniosos para atraer la atención, ni la crítica puntual de lo que expone el puntero de la contienda. Mucho menos una valoración autocrítica de lo que hicieron cuando estaban en el gobierno. Se trata de una estrategia irresponsable, similar a la del 2006 que tanto daño hizo al país, que simplemente advierte de un supuesto caos apocalíptico si los partidos tradicionales pierden el poder. Es una manera de poner en riesgo las instituciones del país, ya que señalan, con todas sus letras, que una gran desgracia económica vendrá si AMLO es el ganador y la democracia en México morirá para siempre.

Existe un candidato, que antes era el secretario de Hacienda, encargado de la estabilidad financiera del país, que utiliza el tiempo estatal de promoción para asegurar que la inversión extranjera se irá si gana AMLO. De hecho, no recuerdo un spot de Meade con propuesta alguna. Meade es ahora sinónimo de miedo. Ante la imposibilidad de colocar una agenda propia, el Frente sólo atina también a acudir a la absurda comparación con Chávez. Anaya confirma que es sólo una nueva versión de Felipe Calderón.

A la estrategia del miedo se suma un sector de la opinión pública, en este caso mucho menor que en el 2006, que descalifica cualquier propuesta de López Obrador, realiza comparaciones fáciles y fuera de lugar con el caso venezolano y perdona todo a los otros participantes. Se usa una suerte de interés nacional para impedir su triunfo, así se ponga en riesgo el propio juego democrático. No se trata de pedir que no se cuestione con severidad a AMLO y a su propuesta. En democracia, las elecciones sirven para eso, para que los candidatos pasen por el ácido del escrutinio público. Pero, por ejemplo, yo no conozco mayores estimaciones presupuestales de las propuestas de Ricardo Anaya, que costarían algo así como el 13% del PIB, es decir, como la mitad del total del presupuesto federal. Es probable que el ejercicio de presupuestación de las propuestas de Anaya no despierte mayor interés, dada su escasa probabilidad de triunfo, además de que detalla muy pocas ideas, pero es evidente que lo que propone, si lo cumpliera, simplemente dinamitaría a las finanzas públicas.

La estrategia del miedo también es la del Frente. Especialmente en la capital del país. Lo que queda del Gobierno de la CDMX (una ciudad que en realidad no sabemos bien quién gobierna), organizó el día del debate a grupos de provocadores contra AMLO, que acompañaron con pintas sus mensajes de odio. A eso han sumado el reventar eventos de Morena y acosar candidatos. Generar miedo es también la opción por la que ha optado el Frente ante una desventaja enorme en la elección de la Ciudad de México. De alguna mente torcida seguramente surge la idea de que si se genera temor entonces la gente no saldrá a votar y entonces ganarán quienes pueden movilizar votos. De lado de López Obrador, por el contrario, existe un intento severo de presentar ante el electorado un proyecto serio y detallado de gobierno, que merece ser valorado y puesto a consideración de los electores, en un ambiente de paz y de competencia justa. Lo que a nadie conviene es que, en lugar de discutir lo que los candidatos proponen, la elección se convierta en ataques violentos y sistemáticos a un candidato. La elección de julio es una gran oportunidad para discutir y decidir sobre el país que queremos, no para hacer del miedo el arma de lucha política.