Más difícil de lo pensado, más cuesta arriba de lo planeado, la industria aérea global empieza a llenarse de un pesimismo que no augura nada bueno para quienes creían que la pandemia era un asunto menor.

Políticos, y no pocos operadores, pensaron que después del primer golpe en marzo y abril, era cuestión de esperar un poco a que las aguas se calmaran. Pero no ha sido así, los rebrotes y los pronósticos han hecho que los cielos permanezcan cerrados y las pérdidas de las aerolíneas se multipliquen. Ya ni los subsidios parecen ser suficientes.

Mientras tanto, los pasajeros y los representantes de la industria encuestados por la consultora ICF (cuya división de aviación era SH&E), muestran que con el paso de las semanas el ambiente es más pesimista. La consultora hizo dos encuestas, una a fines de abril y otra a fines de junio, para sondear el ambiente de la industria respecto a las fechas en que habrá recuperación a los niveles que se observaron en 2019.

Y mientras que en abril el 45% de los participantes preveía una recuperación antes de dos años y 10% más de ese período, para fines de junio el porcentaje de quienes auguran más de dos años escaló a 56 por ciento. Asimismo, quienes pensaban que tardaría menos de un año, en abril fueron 34% y en junio sólo el 14 por ciento.

Para la mayoría de los ejecutivos de aerolíneas, aeropuertos, arrendadoras, armadoras, bases de mantenimiento y demás, el eje de la recuperación se dará inicialmente en los mercados domésticos. Esto es normal ya que muchos países se han negado a abrir o mantienen restricciones a ciertas naciones (en particular de América, donde Estados Unidos, México y Brasil se llevan las palmas de contagios y defunciones).

De esta forma, un 67% no planea viajar al exterior de sus países en el resto del 2020, pero en Estados Unidos el porcentaje crece a 71 por ciento. Recordemos que el tráfico más importante sigue siendo el del Atlántico Norte. Y entre quienes planean viajar al exterior, sólo un 20% estima que lo hará en el primer semestre de 2021, la mayoría cree que sólo será seguro después de que esté controlada la pandemia.

Por otro lado, entre los viajeros existe también un clima poco favorable al vuelo. De diversas formas, las aerolíneas han fallado en publicar sus itinerarios y después cumplirlos; al incumplimiento se suma el cobro de los cambios de última hora, lo que ha motivado inconformidades y algunas demandas, además de un desencanto general.

Los sondeos de ICF muestran que el 89% de los pasajeros consideran fundamental tener flexibilidad en los cambios de los boletos y que el costo no se dispare pues, si de por sí es difícil hoy en día hacer un plan de viaje, es mucho más difícil hacerlo si no hay seguridad en el cumplimiento, si las posibilidades de contagio no están controladas y además, resulta caro.

Pero a pesar de que el 40% de los viajeros considera importante el costo, más del 60% piensa que la reputación de la empresa y su compromiso social es fundamental. La mayor parte de los pasajeros quiere ver a las aerolíneas, los aeropuertos y los gobiernos aplicados en restaurar la confianza y el repunte económico. Interesante.