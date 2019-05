Hay un incentivo perverso que está afectando la relación entre el Infonavit y los desarrolladores de vivienda, pero sobre todo que está impactando negativamente a los derechohabientes de menores recursos económicos.

Es una historia en la que el Infonavit dejó de tener su fuerza de venta propia y confió en los desarrolladores.

Pero además los desarrolladores se habituaron al incentivo perverso del subsidio gubernamental que los llevó a planear la construcción de sus viviendas en función del subsidio y no de la demanda, que es como generalmente planean las empresas.

Por esa razón es que hoy se observa un estancamiento en la colocación de créditos para la vivienda económica.

Ése es el diagnóstico del director general del Infonavit, Carlos Martínez.

Sin mencionarlos, el directivo se refiere a los desarrolladores de la Canadevi que han solicitado, con apremio, la aplicación del subsidio, bajo el pretexto de que, por su carencia, no se han podido colocar las viviendas.

Sobreoferta, paradoja

El funcionario reconoce que se registra una sobreoferta de vivienda que no se puede colocar. Hay al menos 12,000 viviendas que tienen más de seis meses de que terminó su construcción y no se han podido vender. Adicionalmente vienen mucho más en producción.

Lo paradójico es que la construcción sin subsidio de vivienda para el sector de menores ingresos, al cierre del 2018, registró una colocación de 13,000 viviendas y a la fecha se lleva una colocación de 15,000 viviendas.

El contraste entre la colocación de vivienda económica con y sin subsidio deja en evidencia que los desarrolladores se hicieron dependientes del subsidio.

Económica, con y sin

Para este año, se destinaron 400 millones de pesos para el subsidio, mientras que el año pasado, el Infonavit destinó poco más de 3,600 millones de pesos.

Mientras que en la vivienda económica con subsidio hay sobreoferta y aparente imposibilidad de colocación, en otros segmentos socioeconómicos la colocación de créditos registra avances.

De entre 2.7 y cuatro salarios que ya empieza la vivienda media, que es alrededor de los 500,000 pesos, Infonavit registra una colocación de 6% arriba, el año pasado.

Para los de las de 600 a 700,000, el aumento fue de 4% respecto del año pasado.

Entre 700 y 800,000 el avance fue de 4.5% más que el año pasado.

Las cifras muestran que en casi toda la vivienda se está registrando una colocación positiva año contra año.

Y sólo en la vivienda económica se nota una diferencia importante que tiene que ver con que se colocaba con el apoyo gubernamental.

Además lo que se observa es que este subsidio perverso ha provocado el aumento en los precios de la vivienda más económica porque el precio de la vivienda económica ha subido conforme aumenta el subsidio y en consecuencia también hay una distorsión de precios, frente a una carga de capacidad de pago determinada por los parámetros de riesgo del instituto que no corresponden a los precios que se observan en el mercado.

Abandono, el reto

Hay 654,000 viviendas abandonadas. Cabrían 2 millones y medio de personas.

De lo que tiene ya adjudicado el Infonavit —que ya pasó todas las etapas procesales judiciales—, tiene 228,000 ya en su poder.

El resto se encuentra en alguna etapa procesal jurídica y son casas con un dictamen de abandono.

Es un problema muy fuerte en el país.

La cantidad de 654,000 casas representa dos veces lo que registra ahora Infonavit de usuarios con morosidad, que suman 300,000.

Entonces, sí hay un fallo del esquema y modelo de desarrollo de vivienda masiva que provoca este triple fenómeno: por un lado, la necesidad de seguir construyendo, por el otro, la demanda de vivienda nueva y, por otro, una cantidad muy importante de vivienda abandonada.

Mañana (22 de mayo) el Infonavit va a presentar al consejo de administración, un programa piloto para la recuperación de vivienda abandonada.

Iniciará con 46 polígonos, 171,000 casas, que están repartidas en los estados en los que Infonavit tiene mayoritariamente la propiedad. Entonces, es más fácil poder hacer una recuperación de todo el entorno.

Primero buscarán firmar un convenio marco con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que todos los estados y municipios que actualicen sus planes de desarrollo urbano y vivienda e instalarán sus consejos de ordenamiento territorial y urbano, que les exige la ley desde el 2016.

Hasta la fecha, sólo 16 estados del país han instalado los consejos.

La condición para las entidades de la República Mexicana es que los estados tengan todos sus instrumentos normativos actualizados.

Será la base para el rescate de viviendas abandonadas. ¡A ver!

ATISBOS

CONDONACIÓN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer un decreto para eliminar condonaciones de impuestos. Obviamente es un golpe mediático espectacular que hace ver al jefe del Ejecutivo como un justiciero que está logrando que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, los especialistas fiscales aseguran que bastaría con que simplemente no emita decretos de condonación, en lugar de emitir un decreto con el que se compromete a no emitir decretos. Además, dicen los que saben, no emitir futuras condonaciones es ilegal, en términos del artículo 39 del Código Fiscal.