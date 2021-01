La primera Ley Federal de Competencia Económica, promulgada en 1992, fue un verdadero parteaguas en la regulación económica en México. Vale la pena hacer un poco de memoria, particularmente a la luz de la pretensión de desaparecer la COFECE y otros órganos autónomos.

Las prácticas anticompetitivas son dañinas: generan una pérdida en bienestar social, elevan precios, inhiben la innovación y empeoran la calidad de bienes y servicios. La sociedad entera padece estos efectos aunque suelen sufrir más quienes menos tienen, como lo ha mencionado Isaac Katz en estas páginas y como lo muestran múltiples estudios incluyendo algunos de la COFECE. Para el equipo encargado de elaborar la ley de competencia en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), ahora Secretaría de Economía y del que fui parte, fue imprescindible conocer la experiencia internacional en la materia e identificar mejores prácticas, para lo que fue valioso un intercambio con autoridades de competencia de diversos países facilitado por la OCDE (México todavía no era país miembro).

Una primera lección fue la importancia de distinguir entre las prácticas que siempre son anticompetitivas por lo que deben ser prohibidas (“prácticas monopólicas absolutas”, básicamente acuerdos de cartel para fijar precios o cantidades), de las prácticas que en algunos casos pueden ser anticompetitivas y en otros inofensivas, y que por lo tanto no deben ser prohibidas en si mismas, sino que debe considerarse la estructura de mercado y su impacto antes de determinar si deben ser castigadas. Ello implica que para la adecuada aplicación de la Ley, la autoridad responsable debe contar con amplia capacidad técnica para llevar a cabo los sofisticados análisis económicos requeridos. Es decir, debe tener funcionarios especializados, adecuadamente remunerados y cuya permanencia no esté sujeta a los cambios de gobierno.

Otra lección valiosa para asegurar una política de competencia efectiva, fue que la autoridad responsable y sus funcionarios deben estar protegidos ante las presiones políticas a las que estarán sujetos dada la naturaleza de los casos a atender. Es decir, deben poder tomar decisiones con independencia, apegándose exclusivamente al propósito y letra de la ley. Además, como en algunos otros países, se proponía que la autoridad de competencia de México tuviera la facultad de opinar sobre el posible impacto de las decisiones públicas sobre el proceso competitivo, agregando razones para protegerla de la injerencia política. Es por ello que la ley otorgó a la Comisión Federal de Competencia autonomía técnica y operativa, además de establecer otras medidas para proteger a los comisionados de la injerencia política. Así, el proyecto de ley elaborado por Secofi privilegiaba una visión de estado, promoviendo un arreglo institucional concordante con los objetivos de la novedosa reforma, aunque ello dejará a la propia Secofi con menor control sobre este nuevo y poderoso instrumento. No fue asunto menor, hablamos del México de 1992, en pleno apogeo del poder priista y cuando la autonomía, aún técnica y operativa, era algo insólito en las instituciones públicas incluyendo las económicas (el Banco de México se convirtió órgano autónomo en 1994).

La Ley Federal de Competencia Económica fue posteriormente reformada, introduciéndose mejoras para la política de competencia sin cambiar el propósito original además de reforzar la capacidad de la autoridad, que pasó a ser la actual Cofece. En 2013 se dio un importante salto al elevar a rango constitucional el carácter de Cofece como órgano autónomo por lo que ahora cuenta con mayor autonomía a la “técnica y operativa” otorgada por la Ley de 1992.

Si avanza la propuesta de desaparecer órganos autónomos como la Cofece y el IFT, se estaría echando por la borda el avance logrado a lo largo de tres décadas para proteger el entorno de competencia en México. Tienen resultados tangibles para la economía de México que pueden no ser siempre fácilmente identificables ya que su impacto es indirecto (menores precios, mejores productos, etc.), pero ahí están. El costo para el país de desaparecerlos y pasar sus funciones a Secretarías dependientes del Ejecutivo, excede por mucho el gasto en estos órganos. Lo mismo aplica para otros órganos autónomos también bajo amenaza. Esperemos que el Presidente comprenda la razón de ser de estos órganos y de su autonomía y que, aunque implique no acrecentar aún más su poder, mantenerlos y reforzarlos es actuar por el bien de México.

*El autor es economista, Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Twitter: @GustavoMerinoJ