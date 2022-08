Violencia sobre violencia: algunas consideraciones

En Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, el pueblo de Ixtepec queda sumido en el silencio y el miedo, arruinado por sucesivas olas de violencia. Situada en la posrevolución, esta representación novelesca de un pueblo donde la acción colectiva, casi imposible, fracasa, habla también del México actual. Afectados por la violencia revolucionaria, divididos por posturas ideológicas, acostumbrados a ignorar a los de abajo, los integrantes de las familias “bien” fracasan en su intento de confrontar la opresión. Planean mal su estrategia, les afecta también su ilusión de que un líder (externo) los salve. La analogía con nuestro tiempo es simbólica, no literal: la violencia (militar) que acaba con la esperanza del pueblo forma parte de una maquinaria destructiva que mina toda posibilidad de acción colectiva eficaz. En Ixtepec, la violencia política, contra mujeres, campesinos y opositores al régimen, arruina al pueblo entero. En nuestro país, múltiples formas de violencia (estatal, criminal, feminicida, depredadora…) conforman un aparato destructivo que siembra muerte y desesperanza.

Los hechos de violencia criminal, de sesgo terrorista, que la semana pasada sembraron dolor y terror en municipios de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, sucesivamente, deberán aclararse, más allá de explicaciones circunstanciales. Su impacto en la política nacional y sobre todo en el conjunto de la sociedad no puede valorarse aún. Sin embargo, dejando de lado las hipótesis conspiracionistas acerca de las motivaciones y objetivos de los actores y la especificidad de cada contexto estatal, pueden hacerse algunas consideraciones y preguntas.

La violencia materializada en ataques a la población civil, incendios de tiendas, farmacias y vehículos en cuatro estados no es del todo “nueva”. Se han visto antes escenas similares, quizá no tan espectacularizadas y no simultáneas, tanto en Ciudad Juárez y Jalisco como en otras ciudades. Recordemos tan sólo el culiacanazo en 2019, por no ir más atrás. Si en Jalisco, como en Culiacán, se trató de una reacción del crimen organizado, la pregunta es: ¿acaso no se aprendió nada de esa experiencia? Si esa violencia se derramó a Guanajuato, ¿quién controla en realidad el territorio en ese estado? Ni siquiera Guanajuato capital quedó exenta. Si en Ciudad Juárez, el estallido se inició en una cárcel y se expandió a las calles, ¿quién controla esa cárcel y quién tiene autoridad en la ciudad? Si en Tijuana los ataques se debieron a una demostración de fuerza para garantizar la extorsión, como sugieren las indignantes declaraciones de la alcaldesa, ¿dónde quedó el Estado de derecho?

Discutir si esta violencia es terrorismo o violencia criminal con estrategias terroristas es útil y necesario. El Gobierno federal debería tener un diagnóstico claro y actuar en consecuencia. Debería también darnos explicaciones creíbles, y no repetir que se trata de “protestas”, “ajustes de cuentas entre malos” o de conspiraciones. El Ejecutivo no debe usar esta barbarie para justificar una mayor militarización, que busca imponer saltándose al Congreso y la Constitución. Podría preguntarse, en cambio, si no es hora de que las fuerzas armadas se concentren en verdaderas tareas de seguridad nacional, en vez de distraerse en obras y trabajos que no les corresponden; y de que la Guardia Nacional se profesionalice como cuerpo civil capaz de garantizar la seguridad pública ciudadana.

Como sociedad, por otra parte, no podemos seguir mirando nuestra desgracia como un imponderable ni esperar a que “la oposición” nos “salve” en 2024, mientras atestiguamos la destrucción de la educación y la salud, la militarización y el debilitamiento de la democracia. Este fin de semana no hubo protestas masivas, donde se podía salir a las calles, en solidaridad con las comunidades afectadas, contra la violencia criminal y las políticas erradas del gobierno. La violencia extrema, criminal y feminicida, la pandemia y la crisis económica tal vez expliquen este pasmo ciudadano. De continuar así, el gobierno legará un cúmulo de ruinas. Nosotros, como los habitantes afantasmados de Ixtepec, tendremos que sobrevivir entre ellas.