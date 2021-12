Explicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Baja California que visita Estados con más violencia criminal para aplicar una política especial de seguridad, sin dar mayoree detalles y tampoco nadie se los pidió, al menos no públicamente.

Hasta ahora el Gobierno de la República ha ignorado las críticas por su política de seguridad, criticada en este espacio por dejar hacer y dejar pasar, contener no confrontar y apoyarse sólo en los programas sociales.

Lástima que en giras sólo habla con gobernantes locales, no escucha a nadie más y parece olvidar sus propias palabras de unos meses: “Si no conseguimos reducir la violencia en el país, no vamos a poder acreditar históricamente nuestro gobierno”.

Comar exhibe desorden administrativo

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ha debido hacer frente a la exigencia de regularización de miles de refugiados, como los haitianos, y no puede atenderlas porque sólo tiene 48 empleados y pocos recursos para viáticos y transporte.

Eso explica, en parte, el caos de la política migratoria, pues era evidente el problema migratorio en la frontera sur y, o Bucareli no supo o no quiso plantearlo, en la SHCP optaron por concentrarse en sus propias sumas y restas.

Haiga sido como haiga sido, esta incomunicación en la administración pública federal tiene al Gobierno de la República con grave problema de imagen por el desorden administrativo, el obvio talón de Aquiles del sector público.

Revocación, un fracaso más de Morena

En el Partido Oficial, Morena, tan ocupados como dicen estar en recolectar firmas para la revocación de mandato, olvidaron el viejo refrán: “si todo parece estar yendo bien, obviamente has pasado algo por alto”.

Han pasado por alto que, pese a ser el Partido en el Poder, el partido que gobierna en más de la mitad de las Entidades Federativas, pero ha sido incapaz de reunir en pocas semanas las firmas necesarias para la consulta de revocación de mandato.

Otra vez, para preocupación de los “santones” de las tribus morenistas, el Partido muestra que, gracias al Presidente ganan elecciones, pero no tienen una estructura nacional ordenada y disciplinada que movilice a los millones de simpatizantes que presumen.

NOTAS EN REMOLINO

Todo apunta a que Dante Delgado, ahora dirigente nacional de su partido, Movimiento Ciudadano, se coloca en la posición más cómoda y productiva, la ser el comodín en la baraja de la elección del 24. Verán como la aprovechará... Roberto Madrazo no perdió en 2006 por haberse apropiado de la candidatura presidencial desde la dirección nacional del PRI; perdió por la traición de Elba Esther Gordillo que cooptó gobernadores priístas con ayuda del foxismo... Ahora se queja el Ejecutivo Federal del resultado de las elecciones en el sindicato petrolero. No dice que no fueron democráticos, sólo que no salieron a su gusto. Ahora resulta que quieren democracia sindical, pero a su modo... En “El Arte de la Guerra”, Sun Tzu da este consejo, provechosamente utilizado por el Presidente López Obrador: “Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas” ...