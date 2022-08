Violencia: ¿Se desarregló el control territorial?

Pueril el argumento del oficialismo que atribuye las acciones violentas del crimen organizado en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California a “un compló” de las bandas criminales y la “derecha”.

Dos apuntes interesantes: “Cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben” dijo la alcaldesa de Tijuana Monserrat. “La violencia durará unos días, mientras se arreglan cosas”, dicen fuentes juarenses.

Ya urde el Gobierno su coartada para evitar explicar qué “cosas se desarreglaron”, pues aceptar que las bandas del crimen organizado disputan territorios que ya controlan sería aceptar el fracaso sexenal en seguridad.

SHCP: ¿cuánto para operar el Tren Maya?

Si, como dice Javier May, director de Fonatur dentro de doce meses podrá ser inaugurado el Tren Maya, alguien, quizá Rogelio Ramírez de la O, titular de la SCHP seguramente corre el lápiz para saber cuánto pedirán para el gasto de operación.

Cualquier emprendedor, hasta el que abre una miscelánea de barrio, sabe que al empezar necesita disponer de un capital de trabajo que. en tanto tenga ingresos suficientes, le permitan financiar la operación.

Uno supone que Palacio Nacional ya previó que “capital de trabajo” para que el Tren Maya arranque exitosamente y que la “pobreza franciscana presupuestal” lo condene a prematuro fracaso a una de las obras magnas del sexenio.

Tragedia minera: inicia el reparto de culpas

El afán de ser distintos hizo al Gobierno de la República no atender el derrumbe en el pozo carbonífero de Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados hace ya casi dos semanas, sino involucrar al Presidente López Obrador.

La visita presidencial creó expectativas innecesarias entre los familiares de los mineros y alentó esperanzas de que, con todos los recursos del Gobierno federal en la zona del desastre, habría un final feliz.

La realidad de la minería artesanal, las condiciones de los pozos y el clima, tristemente, gastaron la narrativa oficial y atizan la impaciencia de los familiares. Busca el oficialismo una salida y empezó ya el reparto de culpas entre funcionarios federales.

NOTAS EN REMOLINO

Es posible que Movimiento Ciudadana deba revisar su estrategia electoral, pues tal parece que el gobernador de Nuevo León Samuel García, desesperado por la crisis de agua no fue pieza para el Presidente de la República, es sólo actor menor en la solución del problema... Interesante que uno de los ideólogos de “la revolución de las conciencias”, José Agustín Ortiz Pinchetti, convoque “a dejar atrás el primitivismo de instituciones concentradas en un solo hombre o en un solo partido”... El desilusionante resultado del ensayo general con vestuario que la elección de consejeros distritales de Morena y que probó que, hasta hoy, el Partido Oficial padece debilidad estructural no afectará a Mario Delgado, pero si intensificó las rencillas e intrigas entre connotados personajes de Palacio Nacional... Ya empezaron los jaloneos para que el Partido Oficial renueve o ratifique a los líderes de sus bancadas en el Congreso... Para tiempos electorales o tiempos electoreros, siempre será oportuno el consejo de Plutarco Elías Calles: “En el gallinero de la política, la gallina más alabada no es la que pone el mejor huevo, sino la que mejor lo cacarea” ...