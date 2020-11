Los que andan muy vigilantes con todo lo que se publique sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos son las redes sociales Twitter y Facebook, puesto que colocaron advertencias sobre algunas publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la elección cuando aún se están contando los votos, en una prueba en tiempo real de sus normas sobre el manejo de información errónea y declaraciones prematuras de victoria.

Twitter también etiquetó publicaciones de funcionarios demócratas y republicanos en los estados cruciales de Wisconsin y Florida, advirtiendo a los usuarios que la información puede ser impugnada o inexacta.

Las firmas de redes sociales han estado bajo un feroz escrutinio sobre cómo controlan la difusión rápida de información falsa y los abusos de sus plataformas relacionados con las elecciones. En las semanas previas a la votación del martes, ambas prometieron tomar medidas sobre comentarios de los candidatos que intentaban declarar una victoria anticipada.

En la madrugada del miércoles, Twitter escondió tras una etiqueta un tuit de Trump en el que declaraba “Estamos con una ventaja GRANDE, pero están intentando ROBARSE la elección” porque dijo era potencialmente engañosa. La compañía también restringió la capacidad de los usuarios de compartir el post.

Facebook etiquetó la misma publicación, que tenía alrededor de 18,000 “compartidos”, diciendo que “los resultados finales podrían ser diferentes de los recuentos iniciales de votos, ya que el conteo de papeletas continuará durante días o semanas”.

Ya que tocamos el tema del proceso electoral estadounidense, La confirmación oficial sobre quién será el próximo presidente podría tardar varios días, señalan los analistas bursátiles de Black Wallstreet Capital, y es que dicen que algunos de los estados con mayor número de votos electorales al interior del Colegio Electoral terminaron de cerrar sus urnas casi a la media noche.

“Pese a que pareciera que el mercado ha descontado un relevo más o menos terso en la administración federal, los datos disponibles no permiten anticipar todavía cuál podría ser la posible reacción de Trump en caso de ser derrotado, por lo que mantenemos nuestra recomendación de no realizar cambios a la cartera institucional hasta no contar con una confirmación del resultado electoral”, advirtieron.

Resulta que el campeón de la Serie A de Italia Juventus tendrá su propio canal de televisión oficial, el cual estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video de Amazon, en momentos en que el gigante tecnológico expande su oferta de contenidos deportivos en Europa.

El equipo con sede en Turín, hogar de la estrella Cristiano Ronaldo, dijo que será el primer equipo de fútbol europeo en lanzar su propio canal de televisión en Amazon Prime Video. Estará disponible para los clientes de Prime a un costo mensual de 3.99 euros.

Amazon está considerando su primera incursión en la transmisión de eventos deportivos en Italia, ya que está cerca de conseguir los derechos para televisar los principales partidos de la Liga de Campeones de Europa en el país para las temporadas 2021-2024.

Que el gobierno de Canadá propuso cambios a la regulación sobre medios de radiodifusión para que incluya también a las crecientes plataformas de streaming haciendo que contribuyan con fondos a la industria audiovisual local.

Si se aprueba en el Parlamento, la enmienda a la ley de radiodifusión permitirá a la Corporación de Radiotelevisión y Telecomunicaciones Canadiense aplicar las mismas reglas que rigen ahora a las cadenas tradicionales a compañías como Netflix, Amazon Prime o Spotify.

El marco podría obligarles a contribuir a un fondo que apoya la creación, producción y distribución de música, cine y televisión nacional, que el gobierno estima que puede llegar hasta los 830 millones de dólares canadienses [USD 630 millones] en 2023.