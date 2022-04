Un amigo me envió un mensaje en la noche del domingo: “Los que votaron por que siga en la presidencia, derrotaron a los que nunca pedimos que se revoque el mandato”. Nada me sonó más real, al final de la jornada electoral. Fuimos millones, muchos más, los que concluimos muy pronto, que la consulta era innecesaria, y que tenía un objetivo inexplicable y absurdo; que era un gasto enorme para satisfacer el ego y la vanidad presidencial. Habida cuenta de que el activismo desplegado por el gabinete y las huestes morenistas fueron una especie de prueba de lo que podemos esperar para el 2024.

A lo largo de los días previos al ejercicio de ayer, muchas cosas pasaron desde la perspectiva jurídica.

Lo primero, que no sorprende, es la absoluta ignorancia jurídica con la que se hizo la reforma. Se modifico un artículo de la constitución para decretar la posibilidad de que exista la revocación del mandato a los 3 años del ejercicio de gobierno, sin cambiar aquel otro en el que se dice que el presidente será electo por 6 años, a secas. Que bueno que esta consulta no tuvo más del 17% de participación (del 40% necesario para hacerla vinculatoria) sino estaríamos en una crisis constitucional muy delicada.

Seguidamente la reforma se hace para una persona: la que gobierna actualmente. Nada más lejano de la sana práctica jurídica. El gobierno en turno no puede hacerse leyes que tengan que ver con el ejecutivo y su periodo, para su gobierno. Porque si hace esta ley por que no hacer una para alargar su propio período. Ese detalle, además de grave, sienta un precedente que no conocíamos en nuestra tradición jurídica, ni en ningún gobierno postrevolucionario.

El otro asunto grave, fue la pregunta. En vez de decir: si o no a la permanencia del gobierno, la pregunta abría la alternativa no sólo de la revocación, sino de la ratificación, lo que desnuda el franco interés político de los morenos por generar un espaldarazo implícito al gobierno, pero sobre todo a su presidente.

A pesar de que fueron los propios del partido en el gobierno los que hicieron y reglamentaron la payasada de la revocación del mandato, a la mitad del camino se dieron cuenta de que se habían equivocado, prohibiendo la participación de los funcionarios públicos y partidos en la publicitación de la revocación o la ratificación. La ignorancia y la falta de pericia legislativa y política quedo en evidencia: como es posible que un gobierno no sea capaz de defenderse, si de lo que se trata es vencerlo a la mitad del camino.

En un intento desesperado por enmendar, sacan una ley con carácter administrativo, dicen ellos, cuando está prohibido 180 días antes del proceso electoral hacer cualquier modificación jurídica que afecte un proceso electoral. La Corte tuvo que intervenir y se declaró inconstitucional. Los funcionarios públicos y los morenistas les importó un bledo. En franco, cínico y abierto desacato a la ley se dedicaron a provocar al INE, a saltarse la legislación, a publicitar la imagen del presidente y a señalar por todos lados que: “no esta sólo" que el pueblo está con él.

La cereza del pastel, la pusieron gobernadores y autoridades guindas con un acarreo descarado, al punto en el que Mario Delgado, presidente de Morena, estuvo presumiendo enredes sociales, su camioneta blanca en la que abiertamente, decía: “si vas a votar yo te llevo”. En mi pueblo, aquí y en china eso se llama acarreo y está abiertamente prohibido por la ley e incluso penado en el código penal federal, como un delito que amerita cárcel. Todo ello en un clima de abierta y provocadora descalificación de los únicos que algo hicieron bien y con recursos insuficientes: el INE.

Como puede verse, al presidente, a su partido, a los funcionarios y legisladores de Morena, las instituciones y las leyes no les conceden la menor importancia. Sin embargo, lo más grave de este ejercicio es algo que tiende a soslayarse y me parece de lo más delicado: la estabilidad política.

La inestabilidad política, nos provocó la perdida de la mitad del territorio en el siglo XIX, permitió que no invadieran dos potencias y se nos impusiera un emperador con el costo de vidas, económico y social que lanzó a México a su casi desaparición. Si la ignorancia e impericia política de Morena me preocupa, me preocupa aun más su desconocimiento tan lamentable de nuestra historia y las lecciones que nos ha dado a través del tiempo. Eso si es angustiante. Nada más, pero nada menos también.