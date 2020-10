No quedaron muy claros los detalles de la votación en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz para destituir a la magistrada Sofía Martínez que lo presidía y, al parecer, no era de las complacencias del gobernador Cuitláhuac García.

Una maniobra más de un Ejecutivo estatal para hacerse del control del poder Judicial, lo cual, sin duda, facilita mucho la tarea de gobernar sin cortapisas, aunque se viole la separación de poderes.

Los díscolos de siempre han visto esta acción del mandatario veracruzano como una suerte de ensayo general con vestuario de cómo proceder para eliminar los contrapesos incómodos al poder Ejecutivo.

¿Por encuesta, las candidaturas de Morena?

Aunque todavía no asume Mario Delgado la dirigencia nacional de Morena, ya se ha informado a los aspirantes a las candidaturas, especialmente a las candidaturas a gobernadores, que éstas podrían resolverse por encuesta.

No hay evidencia de que esa haya sido decisión del todavía diputado Mario Delgado, pero según, el zacatecano José Narro Céspedes pide licencia para competir con David Monreal.

Sonará democrático, pero parece que, en Palacio, de donde salieron los avisos, no entienden que los seguidores de quien pierde quedan muy resentidos y luego no hay poder humano que consiga llevarlos a votar el día .de la elección.

Durazo, otra vez la certificación policial

El todavía titular de la SSPC, Alfonso Durazo, encabezó una reunión con funcionarios estatales y municipales en la cual anunció que para el próximo abril estarán certificadas todas las policías de la República con las nuevas reglas.

Nadie está contra asegurarnos que los policías estén capacitados para sus tareas y cubran todos los requisitos que exige su importante tarea de proteger y servir a la sociedad, como dice el lema de algunas corporaciones.

No están mal los programas de certificación, el quid es que no hay dinero para las indemnizaciones de los que desaprueban los exámenes y en estados y municipios trabajan miles de policías no certificados.

Notas en remolino

En virtud de que, dicen, había mucha corrupción en los subsidios a los seguros a los campesinos, el Gobierno de la República ha decidido eliminarlos. Se quedan sin seguro las cosechas de muchos campesinos, pero el lado positivo es que ya no hay corrupción... En Ciudad Juárez, con hospitales rebasados por la coronavirus, aún esperan a los funcionarios de la SSA que dijeron la semana pasada acudirían a Chihuahua para coordinar la lucha contra la pandemia... Valdría la pena averiguar si tiene razón la Coparmex al afirmar que Pemex adeuda 150,000 millones de pesos a sus proveedores, para que luego no digan que la paraestatal se financia con dinero de sus proveedores... Por más justas que suenen las reclamaciones de los gobernadores de la Alianza Federalista, si no se traducen en acciones legales, será ejercicio en futilidad... La idea planteada a la CEPAL de que América Latina convoque a la Asamblea General de la ONU a tomar decisiones sobre la crisis económica, tiene fuerte tufo a cierta iniciativa sobre derechos y obligaciones de los Estados que alguna vez votó la ONU...