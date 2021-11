El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, preguntó el sábado en una encuesta a sus 62.5 millones de seguidores en Twitter si debería vender el 10% de sus acciones de Tesla.

"Últimamente se ha hablado mucho de que las ganancias no realizadas son un medio de elusión fiscal, sólo propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla", escribió Musk en un tuit.

Musk también tuiteó que cumplirá con los resultados de la encuesta.

Los comentarios de Musk se producen después de la propuesta en el Congreso de Estados Unidos de gravar los activos de los multimillonarios para ayudar a pagar la agenda social y de cambio climático del presidente Joe Biden.

Musk es una de las personas más ricas del mundo y propietario de varias empresas futuristas, incluidas SpaceX y Neuralink. Anteriormente había criticado el impuesto a los multimillonarios en Twitter.

"Tengan en cuenta que no recibo un salario en efectivo o un bono de ninguna parte. Solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar impuestos personalmente es vender acciones", dijo Musk en Twitter.

Por cierto, los resultados se inclinaron a favor de vender acciones en un 58% y el 42% restante se pronunció a que mantenga sus títulos.

Walmart de México y Centroamérica, la cadena de supermercados más grande del país, dio a conocer que realizará la tercera edición de su campaña de ofertas "El Fin Irresistible", la cual nuevamente hará previo a que inicie el Buen Fin, un programa en el que ya no participa desde 2019 y el cual este año será del 10 al 16 de noviembre.

La minorista incluirá a sus formatos Bodega Aurrera, Sam's Club, Superama, Walmart Express y Walmart Supercenter en la campaña, con una preventa en línea los días 8 y 9 de noviembre, y del 10 al 21 de noviembre en compras omnicanal, en sus más de 2,700 unidades, al igual que en las aplicaciones móviles, servicios de entrega a domicilio y de recolección en tienda.

El Fin Irresistible es una de las campañas comerciales de gran calado que el gigante minorista decidió emprender en solitario desde 2019, en lugar de participar en el Buen Fin, la campaña que nació en 2011 entre el gobierno y la Iniciativa Privada para impulsar la economía.

En 2020, en medio de la contingencia sanitaria, el entonces presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) --organismo que coordina el programa de descuentos y promociones del Buen Fin--, José Manuel López Campos, dijo que la decisión de Walmart de México de lanzar y adelantar su campaña independiente no era solidaria ante los esfuerzos del sector privado y el gobierno para impulsar la economía, afectada por el freno ante la pandemia de Covid-19.

Financiera Independencia, una compañía especializada en microcréditos, anunció que su subsidiaria Apoyo Financiero (AFI) recibió una licencia por parte del Arizona Department of Insurance and Financial Institutions para operar como prestamista de consumo.

Con esta autorización, Apoyo Financiero podrá otorgar créditos hasta por 10,000 dólares en el estado de Arizona.

Financiera Independencia es una sociedad financiera de objeto múltiple enfocada en la población de bajos ingresos de la economía formal o informal que opera en México y Estados Unidos.

AFI es la filial con la que opera en la mayor economía del mundo, cuya cartera de crédito alcanza 2,970 millones de pesos (146 millones de dólares) al cierre de septiembre, equivalente al 39.5% del portafolio consolidado de la cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores.

América Móvil, la mayor compañía de telecomunicaciones del continente, comprometió el despliegue de su red 5G en las principales ciudades de Brasil para julio de 2022, como parte de la licitación organizada por el gobierno del país sudamericano y considerada como la mayor realizada en el sector de telecomunicaciones en el continente Americano.

AMX, a través de su filial en Brasil, Claro, ofreció 338 millones de reales (61.3 millones de dólares) por uno de los bloques de la banda de 3.5 GHz, exclusiva para el despliegue de tecnología 5G.

La oferta de la empresa propiedad de la familia Slim, supone una prima de 5.18% respecto a la oferta mínima propuesta por las autoridades brasileñas.