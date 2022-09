Velo y no lo ves

Cuando comencé a dar clases, hace ya unos añitos, lo que más me sorprendió fue la postura de varios alumnos ante el relativismo cultural. Para ponerlo en pocas palabras: les parecía correcto. «¿Cómo?», reaccionaba yo, «¿les parece correcto que las mujeres deban usar hiyab contra su voluntad, o que por usos y costumbres no puedan votar para elegir sus liderazgos?»

Pronto entendí que partíamos de una discrepancia conceptual. La mayoría de las clases que recibían aquellos alumnos eran impartidas por antropólogos y, desde ese punto de vista, la relatividad cultural es un hecho constatable, una descripción: si vamos a distintos lugares, hallaremos distintas culturas. Pero la pregunta que les hacía no se refería a si la diversidad era un hecho, sino a si podemos o no cuestionar prácticas de otras culturas. Aclarado el punto, algunos dudaban. Otros, en cambio, sacaban de la chistera el argumento de que los derechos humanos eran una imposición occidental. Que las personas lleguen a la universidad con esa idea es reflejo del fracaso de la educación básica: así como tenemos que aprender a leer, a es escribir y a contar; también debemos aprender a respetar a los demás, y hacerlo por motivos que entendamos. «Somos iguales» no es una frase vacía, al contrario, es fundacional.

Todo esto viene a cuento por las protestas en Irán, donde muchas mujeres, cansadas del Estado teológico que las persigue, han tomado las calles para exigir libertad de vivir la vida que escojan, de pensar y creer libremente, de vestirse como se les de la gana. Ante una exigencia tan básica, me causa profunda inquietud que desde parte de la izquierda mexicana se defienda que cada pueblo haga como le parezca, que lo contrario es intromisión ilegítima. De ninguna manera, señores, defender esa Policía moral es defender la opresión de las mujeres.

Y no hay que irse tan lejos. Radio Ambulante, magnífico podcast que cuenta historias latinoamericanas (si no lo ha escuchado, búsquelo), estrenó el martes 27 de septiembre un capítulo sobre México: «vamos a votar». Narra la historia de Antonia Ramírez y cómo luchó para conseguir que las mujeres de su pueblo, Ocotequila, pudieran votar por comisario de la localidad (la autoridad más cercana) pese a los usos y costumbres centenarios.

Que los pueblos escojan la forma en la que han de elegir quién los gobierna es central para su autodeterminación, pero nunca a costa de excluir a las mujeres (ni a nadie). ¿Queremos un mundo menos injusto? Debemos dejar de justificar el matrimonio infantil, la imposición de maternidades no deseadas, el uso de hiyab obligatorio, la falta de derechos políticos con base en los usos. Las costumbres no son sacrosantas y cambian. Es ridículo que la defensa de la autodeterminación de los pueblos los conduzca a defender la opresión de las personas. Velo y no lo ves.

