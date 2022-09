Vecinos bakalao

A principios de este milenio un amigo español sugirió irnos de gira por la costa mediterránea en pos de bakalao. Punchis punchis. Era joven y tenía el ardiente verano por delante, así que me interné en el mundillo electrónico. ¡Vaya diversión!

La vida, como siempre, no se detuvo: me trajo canas, descendencia y una rutina menos escandalosa. Y olvidé el bakalao... hasta que a dos edificios del mio comenzó a sonar cada semana, a partir de las cuatro de la mañana, a todo volumen. No era una fiesta cada tanto, era semanal. Y pronto las bocinas estruendosas del after casero sonaron las madrugadas, ya no solo de los jueves sino también de los viernes.

Apenas comenzaba el escándalo abría los ojos y me asomaba por la ventana, lo que me permitía ver cómo se encendían, cual escena de película, las luces de los edificios cercanos. Luego aparecían uno que otro grito que partía la noche oscura: «¡ya cállense @#%/&os!», como en película de Fellini chilango. Varios llamábamos al 911 para que una patrulla atendiera el asunto, pero al llegar los policías se limitaban a tocar el timbre y pedir que le bajaran a la música. Como el asunto se repetía, las patrullas dejaron de atender nuestros llamados. ¿Para qué?

Me sorprendía la inacción de los vecinos del edificio de donde emanaba la bulla, ¿que no podían hacer algo para callar a los enfiestados? Luego supe que tenían miedo de los fiesteros, porque eran amenazantes. Los administradores de los edificios afectados sopesaron levantar una denuncia ante la PAOT, pero al final decidieron que no valía la pena, después de todo la PAOT apenas podía intentar la conciliación de intereses entre las partes involucradas, lo que no servía de nada ante personas despreocupadas por los intereses de los demás.

Está bien estudiado que el ruido es un contaminante que causa problemas de salud. Cito un artículo de la revista Newsweek: «El sistema límbico detecta los ruidos altos como una amenaza a la vida y genera dos neurotransmisores: adrenalina y cortisol. Estos químicos ocasionan una serie de problemas tanto físicos como emocionales y estos últimos, a su vez, provocan ansiedad, irritabilidad, estrés y depresión».

La inacción de las autoridades es contraria al derecho humano a la protección de la salud. Es decir, si el ruido daña la salud, el Estado tiene obligación de protegernos del ruido. ¿Será tan difícil establecer normas y hacerlas cumplir? Pues sí, al parecer el gran reto de nuestra sociedad es hacer valer los derechos.

El bacalao común es, según Wikipedia, una de las cerca de sesenta especies de la familia de peces migratorios Gadidae. Por fortuna para mi cuadra, los vecinos bakalao migraron a otros rumbos. Pese a la calma que reina tras su partida, no puedo dejar de pensar en las pobres personas de esos nuevos lares: habrán de comprar tapones para los oídos y resignarse ante la indefensión en la que vivimos los mexicanos desde que nuestro país existe. Punchis punchis.

Twitter: @munozoliveira

