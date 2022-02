“Mismas medidas acentúan los males”, dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la entrevista en la revista Proceso, al explicar que limpiar la democracia significa combatir la presencia de la delincuencia organizada y la inseguridad.

No será fácil para el régimen lopezobradorista desechar como “conservador” al político que hace casi 34 años lo arriesgó todo, dejó al PRI y creó un Frente Democrático, sin el cual no se explicaría la llegada de Morena a la Presidencia.

Difícil responder a los juicios de tres años de lopezobradorismo: “más pobreza, más inseguridad, más violencia”, al menos no será fácil responderlas con la rudeza que se ha respondido a otros.

La CNTE y normalistas: “así somos. ¿y?”

La gobernabilidad empieza a pagar el costo de mantener la imagen de “no somos represores” y de las vacilaciones con que se han sobrellevado las manifestaciones más violentas de la CNTE y los normalistas.

En Michoacán, los profesores se enfrentan a la Guardia Nacional y policías estatales que les impiden que reanuden sus bloqueos de vías ferroviarias que terminan por dañar las cadenas productivas de esta economía en recesión. Lo de siempre.

Los normalistas, empero, no están infiltrados, como suponen en Palacio Nacional, tomar casetas reunir 200 ó 300,000 pesos cada vez no es latrocinio común, son confiscatorios actos revolucionarios para los que se han entrenado.

Educación, ¿aplican política nihilista?

Personajes afines al Partido Oficial ya expresan sus inquietudes por la tendencia nihilista que parece caracterizar a las direcciones de la Secretaría de Educación Pública que planean la “reforma educativa”.

Sectorizar materias, como dice Gibrán Ramírez Reyes, significa desaparecer materias, como matemáticas, historia, civismo, bajo la premisa de que para construir algo, primero hay que destruir.

No es la primera reforma que quiere cambiarle el modo de andar a la educación en México, pero si la primera cuya ideología radical pretende su propia y maoísta “revolución cultural”, región 15.

Notas en remolino

Mañana estará John Kerry en Palacio Nacional el hombre a quien el presidente norteamericano Joseph Biden encargó su política de cambio climático. Hablará con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veremos y leeremos las versiones... Es una fantasía suponer que sólo la Secretaría de Economía podrá enfrentar la carestía, cuando la inflación depende de todo el gabinete. Hasta de las áreas de seguridad... El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, sabe que su éxito depende de que la corporación tenga “espíritu de cuerpo”. No lo conseguirá si deja actuar a sus subordinados que discriminan a los que no son militares y vienen de la policía federal civil. ¿Sabe quiénes ganan?... Los agnósticos, ateos y anticatólicos están contentos. Según sus recientes conclusiones la Iglesia está arrinconada en las sacristías. Erran, y no sería la primera vez, pues creen que la Iglesia es sólo la jerarquía... La Suprema Corte de Justicia dirá si puede obligarse a la gente a usar cubrebocas... Desde su sabiduría de su siempre vigente filosofía de hace casi 25 siglos, Confucio nos dice: “El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio se queda sentado en él”...