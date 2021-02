Al igual que el resto del mundo, vivimos una circunstancia excepcional que nos obliga a ser generosos con los demás y con nosotros mismos, actuar con criterio amplio y, sobre todo, con humildad. La triple crisis internacional en los ámbitos social, sanitario y económico nos ha traído suficiente dolor e incertidumbre como para que en esta etapa en la que se está encontrando la salida al Covid, actuemos deshonestamente con lo que estamos viviendo.

El tema de la vacuna y su proceso de aplicación es un claro ejemplo de lo que esta circunstancia nos pone como reto. Hace un año, los seres humanos estábamos aterrados ante el SARS-CoV-2, nadie sabía qué pasaba, siglos de historia se venían abajo. La libertad, los conceptos de Estado, mercado, salud, modernidad y liderazgo se cuestionaron abruptamente. Las escenas de muerte, desesperación y el encierro han sido constantes en todo el mundo. En estos momentos, aunque la pandemia continúa, hemos comenzado a hablar de las vacunas y sabemos abiertamente que hay forma de salir adelante. No obstante, también estamos padeciendo los intereses creados y seguimos como hace siglos, en medio de la rivalidad entre occidente y oriente, así como la trasnochada entre EU y Rusia.

Después de tanto sufrimiento de la raza humana estamos llegando a lo mismo: quién va a ganar y quién a perder, sin importar lo que ello signifique.

La lucha por la narrativa de este triste episodio de la humanidad y la eterna búsqueda de culpables está siendo igualmente implacable que el Covid. El desprestigio de la vacuna rusa Sputnik, la mentira de que China fue el único país que creció en 2020 y la tensión mercado-Estado nos lo demuestran. Para reactivar nuestra economía lo más pronto posible, debemos entender que no hay vacuna más costosa que la que no se tiene. E igualmente relevante, razonar de manera consciente que la mejor vacuna de todas es la que nos va a tocar tal cual. Esta pandemia ha sacado a la luz lo que todos sabemos, las naciones poderosas serán las que primero se vacunen; las naciones emergentes como la nuestra, serán las siguientes; y, hasta el final, serán los países subdesarrollados, nada nuevo. La culpa no la tiene ningún gobierno o persona, es lo que es. Como comunidad de seres humanos debemos de dar gracias de que el tema de salud se esté resolviendo a esta velocidad. La paciencia, prudencia, templanza y justicia como virtudes humanas deben prevalecer en este momento. Tenemos que ser realistas y agradecidos, de ello depende que salgamos adelante, de nada sirve culpar al gobierno o a los demás de lo que nos pasa, es mejor la aceptación y confianza de que vamos a salir adelante.

