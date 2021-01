La semana pasada, México alcanzó la mayor tasa de contagios y muertes a causa del coronavirus, casi 19,000 casos y 1,500 defunciones en menos de 24 horas, lo que revela que esta pandemia está lejos de ser domada. Además, el Plan Nacional de Vacunación ha fracasado en múltiples frentes, desde la adquisición oportuna de la vacuna hasta la fallida estrategia para su distribución y aplicación. La luz al final del túnel que representaba la llegada de las vacunas, hoy parece transformarse en el programa electorero más importante del gobierno de la 4T, algo que es claramente irresponsable frente a la peor crisis sanitaria de la era moderna.

La implementación del plan de vacunación va mal y muy lento. Con datos de la Universidad de Oxford, nuestro país se posiciona en el lugar 46 de 51 naciones en términos de personas vacunadas por cada millón de habitantes, sólo habiendo atendido a 0.48% de la población; Costa Rica y Argentina ya nos superaron, mientras que países como Israel y Estados Unidos han logrado vacunar al 40% y 9% de sus poblaciones, respectivamente.

Desafortunadamente en México, no veo cómo avanzar rápidamente en la vacunación, ya que el suministro de la vacuna de Pfizer está suspendido hasta mediados de febrero, el Gobierno Federal decidió delegar vacunas a la ONU para que sean enviados a países menos desarrollados y, al día de hoy, la única vacuna disponible es la rusa Sputnik V que, ¡aún no cuenta con la autorización de Cofepris!

Un tema igual de preocupante es la falta de transparencia, ya que los contratos y acuerdos suscritos para la adquisición de vacunas fueron reservados por el Gobierno Federal por un plazo de cinco años. Si el lema distintivo de la 4T ha sido el “combate a la corrupción” ¿qué tienen que ocultar?

Por otro lado, la estrategia planteada para la aplicación de la vacuna tampoco tiene ninguna lógica, pues se basa en la distribución prioritaria en las zonas más alejadas del país utilizando los centros del bienestar en lugar de las instituciones de salud, así como brigadas compuestas por los servidores de la nación. En ese sentido, como Diputada Federal, presenté un exhorto a la Secretaría de Salud basado en cinco puntos:

1) que la vacuna se aplique primero en las zonas urbanas con mayor densidad poblacional y con mayor incidencia de contagios;

2) que se administre en los centros de salud y no en los del bienestar, ya que éstos no cuentan con la infraestructura necesaria;

3) que las personas que sufren de comorbilidades crónicas, como diabetes, hipertensión y obesidad, puedan acceder a la vacuna de manera inmediata;

4) que sesione el Consejo Nacional de Vacunación (que no ha sesionado) para que determine la conformación de las brigadas, porque de 12 integrantes que las conforman sólo dos son proveedores de salud y el resto son promotores del voto de MORENA;

5) que se nos informe periódicamente sobre los montos ejercidos para su compra, distribución y aplicación.

Lo he dicho y lo reitero, la salud de los mexicanos no puede ser un programa electorero más, y, mucho menos, debe usarse para beneficiar exclusivamente al partido en el poder. Los ciudadanos debemos tener un acceso universal basado en lo que han determinado los científicos en el mundo, no en lo que un político considere. ¡SOS! ¡La siguiente vacuna urgente que requiere México es contra este populismo!

Soraya Pérez

