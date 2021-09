Resulta que Unifin Financiera, la mayor arrendadora independiente de América Latina, contrató un crédito sindicado por 100 millones de dólares, que le servirán para mejorar su perfil de pasivos.

El financiamiento, que forma parte de la estrategia de financiamiento corporativo de la compañía, contó con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior como agente estructurador líder y tendrá un plazo de tres años.

La estrategia de financiamiento de la arrendadora este año ha incluido la nueva contratación de deuda, como otro crédito sindicado en junio por 67.5 millones de dólares y nuevos préstamos por 4,880 millones de pesos reportados en mayo.

Además, la emisora ha emprendido acciones de refinanciamiento como el pago anticipado de bonos de 2017, certificados de 2016 o el intercambio de bonos para ampliar el vencimiento.

Grupo México, la mayor productora de cobre del país, acordó pagar, a través de su filial Americas Mining, 24.5 millones de dólares a su también subsidiaria Southern Copper, para resolver una demanda en Estados Unidos.

La demanda está relacionada con un ejercicio de poder de la minera mexicana sobre Southern Copper en una serie de transacciones de auto negociación, de acuerdo con un expediente de la Corte del a Cancillería de Delaware.

El proceso también fue iniciado contra el consejo de administración de la filial, lo que incluye al magnate dueño de la minera Germán Larrea, al igual que miembros y ex miembros como Luis Tellez, ex secretario de Energía de México, y Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes.

La demanda fue presentada en 2019 por un accionista de Southern Copper, quien ahora tendría que vender todas sus acciones.

Amazon, el gigante estadounidense de comercio electrónico, puso en operación cuatro centros de envío en México, que forman parte de su estrategia para mejorar los tiempos de entrega de paquetes, en el marco de su sexto año con presencia en el país.

Los nuevos centros de envío que entraron en operación están localizados en Sonora, Baja California, Estado de México y Yucatán, y con ellos la empresa estadounidense suma ya 10 centros a nivel nacional, con cuatro más en la entidad mexiquense, uno en Jalisco y otro más en Nuevo León.

Además de los 10 centros de envío, Amazon cuenta con 27 centros de entrega que facilitan precisamente la entrega de paquetes en todo el país.

Todo parece indicar que Samsung Electronics está en conversaciones con Tesla para fabricar la próxima generación de chips de autoconducción basados en el proceso de producción de chips de siete nanómetros de Samsung.

Desde principios de este año, Tesla y Samsung han discutido el diseño de chips en múltiples ocasiones y han intercambiado prototipos para la próxima computadora de autoconducción Hardware 4 de Tesla.

Si Samsung consigue el pedido, se espera que fabrique el chip en su proceso de producción de siete nanómetros, según el reporte. Samsung ya produce los chips de las actuales computadoras Hardware 3 de Tesla.

Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, dijo en el evento del Día de la Inteligencia Artificial celebrado en agosto que su empresa introduciría un nuevo hardware para su computador de conducción autónoma en su camioneta eléctrica Cybertruck en "un año más o menos".

En el sector de la fabricación de chips por contrato, Samsung ocupa el segundo lugar tras TSMC, que tenía el 52.9% de la cuota de mercado frente al 17.3% de Samsung a finales de junio, según el proveedor de análisis TrendForce.

El mercado aéreo en América Latina y el Caribe podría recuperar los niveles previos de operación a la pandemia de coronavirus a más tardar a principios de 2024, según el fabricante europeo de aviones Airbus.

El año pasado, la industria aérea se vio duramente golpeada por las restricciones de movilidad en varios países derivadas de la crisis sanitaria, afectando duramente la demanda en un sector que está comenzando a levantar de nuevo el vuelo.

Entre enero y julio, las aerolíneas de México transportaron 28.6 millones de pasajeros, un 50% más que los 19 millones del mismo periodo del año pasado, pero aún lejos de los 40.4 millones de viajeros de 2019.