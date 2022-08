Usted, sí, usted, ¿compraría un reloj Rolex robado?

¿Ustedes comprarían un Rolex robado?

Rocío Nahle pasará a la historia por haber agregado dinamita a la renovación del Acuerdo Global de México con la Unión Europea durante el sexenio del presidente López Obrador.

“¿Ustedes comprarían un Rolex robado?, preguntó la secretaria de Energía a un grupo de eurodiputados durante una reunión, me informa un funcionario del Gobierno federal. Los europeos respondieron que no. La funcionaria les explicó que esa es la razón por la que el Gobierno del presidente López Obrador no desea mantener interacciones comerciales con la empresa española Iberdrola. La analogía no sólo es imprudente y absurda, sino que miniaturiza la política exterior de México al considerar a una empresa como un elemento que supera en importancia no sólo la relación con España sino con la Unión Europea.

España tiene 59 escaños en el Parlamento Europeo. Sólo Alemania, Francia e Italia superan el número. Tal parece que la imprudencia de Rocío Nahle le imposibilitó evaluar el costo que podría generar su comentario. Lo que es cierto, es que la secretaria de Energía se dejó mimetizar por los insultos que dedicó el presidente López Obrador a los eurodiputados a través de una carta en marzo pasado.

Los llamó borregos. “Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías”, les dijo. Es claro que ni en época de guerra al gobierno de AMLO le preocupara renovar el Acuerdo Global con la Unión Europea.

No son los mejores momentos de la política exterior mexicana.

Prueba de ello es la docilidad que mostró el secretario Marcelo Ebrard frente a las sobreactuaciones del presidente Donald Trump.

“Me di cuenta de que Ebrard estaba nervioso cuando entramos a la Oficina Oval el 10 de septiembre (de 2019)”, escribe Jared Kushner en su libro Rompiendo la Historia: Memorias de la Casa Blanca, y revelada esa escena del libro por José Díaz Briseño en Reforma.

Ebrard le propuso un acuerdo migratorio a Mike Pompeo similar al de Tercer País Seguro en octubre de 2018, unas semanas antes de la toma de posesión de AMLO. Kushner asegura que Trump dobló a AMLO. Y sí, lo hizo. A cambio de nada.

El miércoles, Ebrard no aceptó la realidad. No tuvo la honorabilidad de aceptar que le faltó experiencia para domar la prepotencia de Trump y Kushner.

