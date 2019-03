Durante dos días la CNTE ha impedido sesionar a la Cámara de Diputados con un bloqueo de la sede de San Lázaro y, además han provocado caos vial en los alrededores y afectado a miles de ciudadanos ajenos a su conflicto con el gobierno.

También el pasado fin de semana, un grupo de presuntos normalistas tomó algunas casetas en la carretera México-Cuernavaca, y durante varias horas ellos cobraron 50 pesos de peaje. En ambos casos, el gobierno se niega a usar la legítima fuerza del Estado.

Diariamente, los ciudadanos sufren agresiones y ven su vida alterada impunemente por los “activistas”, y oyen a su gobierno decir que “usan su libertad de expresión y manifestación” y negarse pudorosamente a usar la fuerza legítima del Estado. Y lamentan que el Chapulín Colorado sea personaje de ficción.

No hay competencia ferroviaria, ¿en serio?

Obviamente la tarea de la Comisión Federal de Competencia Económica es necesaria, para evitar indebidas concentraciones de poder dominante de grupos y empresas en sectores de la economía que perjudican a los consumidores de bienes y servicios.

Sin embargo, a veces, los comisionados de la Cofece parecen flotar por encima de la realidad nacional. Así, escuchamos que se anuncia se investiga la posibilidad de “que no haya competencia en el transporte ferroviario de químicos”.

Quizá sea correcto el razonamiento, pero antes debieran tomar en cuenta que existe un número limitado de ferroviarias porque hay un limitado número de vías férrea. Y, así, es un poco irreal exigir competencia en el transporte.

Senado: ¿deben ser ofensivamente groseros?

Las circunstancias y el ánimo poco amigable que existe entre la mayoría del Senado y las bancadas de oposición hacen difícil que las discusiones de las ternas para ocupar las vacantes en la Comisión Reguladora de Energía no sean ásperas.

Así, ayer, los senadores rechazaron a todas las personas propuestas por el Presidente López Obrador. Es el privilegio de los senadores, pero es relevante señalar la actitud burlona de legisladores y legisladoras hacia los rechazados.

A quien esto escribe que para el rechazo bastaba con argumentos. Y que, si como dijo eran ciertos los antecedentes de las propuestas descritos por la Secretaria de Energía, es inaceptable la grosería de senadores y senadores que se burlaron de los rechazados. Una cobardía, porque fueron groseros desde la impunidad legislativa.

NOTAS EN REMOLINO

Son muchos los que, enterados, según dicen, aducen que de alguna manera los bloqueos de la CNTE son un performance para sus clientelas, pero que ya tienen negociada la solución legislativa que votarán los diputados el próximo martes. Veremos, poco vivirá quien no lo vea... ¿De verdad el titular de Hacienda Carlos Urzúa ha autorizado los recortes de personal del sector salud en áreas estratégicas? Uno se pregunta si han medido las consecuencias que tales draconianos despidos pueden tener... En Oaxaca, dijo el gobernador Alejandro Murat, entendemos que si le va bien al Presidente le va bien a México y le va bien a Oaxaca... Si como dice la ONG México Evalúa, a la Fiscalía General de la República le llevará 13 años solucionar el rezago de expedientes recibidos de la PGR, pues más vale que haya continuidad de políticas en 2024, si no, hasta se puede ir el siglo 21... A pesar del ruido, ayer ocupó Yazmín Esquivel su lugar en la Suprema Corte de Justicia. Está completo el pleno y, pese a los recesos, en el pleno hay sólo dos ministros propuestos por el actual Jefe del Ejecutivo Federal. Dos de once... Algún karma panista hay en Atizapán de Zaragoza, pues le acaban de matar un regidor a la alcaldesa Ruth Olvera, ex panista, hoy morenista, igual que hace 18 años asesinaron a una regidora panista, crimen que sigue impune...