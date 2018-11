Al equipo financiero del próximo gobierno de México ¡le están fallando los reflejos!

Ayer volvieron a salir tarde, como aquel jueves 8 de octubre cuando Ricardo Monreal anunció la iniciativa de ley que busca prohibir y, en el extremo, fijar el monto de las comisiones, que cobran los bancos.

Ese día, después del severo impacto que generó en los mercados la noticia, el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, salió ante los medios de comunicación cuando había terminado la jornada accionaria con una estrepitosa caída.

Obviamente su tardía reacción no fue suficiente para calmar a los mercados y al día siguiente tuvo que salir el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a decir que en los primeros tres años de su gobierno no habría cambios en materia fiscal, financiera y bancaria. A pesar de las declaraciones, del virtual presidente de México y del próximo secretario de Hacienda, el coordinador parlamentario de los senadores, Ricardo Monreal, no ha descartado su iniciativa y consecuentemente el nerviosismo en los mercados tampoco ha cesado.

“Lunes negro”

Y ayer nuevamente, los reflejos del próximo responsable de las finanzas públicas volvieron a ser tardíos.

Salió hasta la tarde, cuando ya habían cerrado los mercados con resultados que catalogaron a la jornada como un “lunes negro”.

El tipo de cambio del dólar al mayoreo cerró en 20.61 pesos; la Bolsa Mexicana de Valores registró una caída de 4.4 por ciento.

Y la tasa de interés del bono a 10 años se colocó en 9.12 por ciento.

Desde el pasado viernes 23 de noviembre se conoció la iniciativa de ley del Partido del Trabajo que propone desaparecer las afore y crear una entidad pública que concentre y administre los ahorros de los trabajadores.

Y fue hasta ayer por la tarde, cuando salió el próximo funcionario hacendado, horas después de que habían cerrado los mercados con un “lunes negro”, que en gran parte se explicó precisamente por la incertidumbre y nerviosismo que generó la iniciativa del PT, además del fenómeno migratorio y la consulta del Tren Maya.

Urzúa dijo que la propuesta del PT “no tiene ni pies ni cabeza”; y aseveró que “nosotros jamás respaldaríamos algo así; estamos totalmente en contra”.

También se refirió a las reservas internacionales, reconoció que éstas “siempre son tentadoras” pero dejó claro que no se emplearán para un fin distinto al que se crearon, porque además la Constitución no lo permite”.

Anunció que el próximo lunes se reunirá con inversionistas para platicar sobre la política económica que se seguirá, con lo que se busca dar certidumbre a hombres de negocios.

Seguramente, Carlos Urzúa comprenderá con el tiempo que vale más salir de inmediato a esperar a que se caigan los mercados. Veremos.

Esquivel, subgobernador

En medio de la difícil jornada financiera, Urzúa “destapó” a Gerardo Esquivel como el nominado para la subgubernatura de Banxico.

En pleno “lunes negro”, cuando la Bolsa Mexicana de Valores registró una severa caída de 4.17 por ciento, perdió más de 1,700 puntos.

Rompió la barrera de las 40,000 unidades, y se colocó en un nivel no visto desde marzo del 2014. La caída de la Bolsa alcanza ya 21% desde el 1 de octubre de este año.

De entre las emisoras más afectadas, otra vez, estuvieron las del Grupo Financiero Banorte con un retroceso de 12.95 por ciento.

Ayer los índices de las bolsas locales se separaron del optimismo de los mercados internacionales.

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) cayó 4.06 por ciento.

El dólar se acercó al nivel de los 21 pesos.

En ese contexto, el inminente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció que el subgobernador de Banxico que sustituirá a Roberto del Cueto, es Gerardo Esquivel, quien hasta ahora estaba nominado como subsecretario de Hacienda.

Esquivel es uno de los hombres más cercanos al presidente electo López Obrador.

A diferencia del otro subgobernador recién nominado por el próximo presidente de México, Jonathan Heath, un economista independiente y a quien no conoce directamente el presidente electo. Heath fue muy bien recibido por los mercados. Veremos cómo reaccionan los mercados hoy y en los próximos días a la designación de Esquivel.

La expectativa era precisamente que la designación recayera en otro economista o abogado independiente del próximo jefe del Ejecutivo mexicano.

Es poco probable que la designación sea tan bien recibida por los mercados, como lo fue en el caso de Heath.

Y no es que Esquivel sea un mal economista, por el contrario, tiene medallas académicas muy importantes.

Sino por la clara cercanía que tiene con el próximo presidente de México.

Los mercados recibirían mejor a un economista o abogado, independiente del próximo jefe de las instituciones en el país.

Factores externos

Entre las causas que impactaron ayer negativamente en los mercados, hay que destacarlo, estuvieron las tensiones ocasionadas por las caravanas de migrantes centroamericanos entre México y Estados Unidos.

En este contexto, pesó de manera importante la amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México de manera “permanente”.

Si se cumpliera una amenaza como esa sin duda importaría directamente en el comercio entre ambas naciones y consecuentemente en la entrada de divisas a México.

Además se registró una jornada en la que se fortaleció el dólar a nivel mundial.

ATISBOS

ANTIMONOPOLIOS.- Buena la advertencia de la Comisión Antimonopolios que preside Alejandra “Jana” Palacios, en torno a las comisiones bancarias que busca eliminar la iniciativa de ley de Morena. Más vale que Banxico intervenga en el tema, propone Cofece. ¡Bien!