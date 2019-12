Un hacendado preguntó a su modesto vecino cuánto quería por su caballo, "tres mil pesos", fue la respuesta. "Ese caballo no vale ese dinero", reprochó el hacendado, "si, le dijo el vecino, pero yo no quiero venderlo, es usted quien quiere comprarlo".

Algo así pasó con el T-MEC. a México le urgía firmarlo, para darle certidumbre a la relación comercial con Washington, calmar inversionistas y reducir al máximo el daño de ser piñata en la elección presidencial norteamericana.

Como en todo acuerdo comercial, hay sectores insatisfechos. Se reclaman al gobierno mexicano hacer cedido demasiado. Es posible, pero la relación con Estados Unidos, más asimétrica que nunca, recordó la historia del caballo, ¿queríamos acuerdo no?

La oposición no quiso suicidarse

Mucha se presionó desde Palacio Nacional a los diputados de Morena y sus aliados para que aprobaran la drástica reducción de prerrogativas a los partidos políticos, para alinearlos a la doctrina sexenal.

En realidad, para los partidos de oposición, la propuesta de reducir el financiamiento pública, de evitar el derroche, no encajaba bien a bien con el estribillo de "no puede haber gobierno rico en pueblo pobre".

Entendió la oposición que, cuando se tiene el poder, cualquier partido puede pedir austeridad y que la convocatoria a que aprobaran la iniciativa morenista era como una atenta invitación a darse un tiro en la sien. Rechazaron la invitación y la iniciativa presidencial.

Litio, rendirá más que Cantarell

Desde la semana pasada un diario nacional información hizo público el descubrimiento de un vasto yacimiento de litio en Sonora. Ayer lo confirmó el titular de Semarnat Víctor Manuel Toledo y lo calificó como uno de los más grandes del mundo.

Un recurso estratégico que, recordó, contribuyó a la prosperidad de Bolivia, dijo Toledo, quien pronosticó que puede ser el nuevo petróleo. No le falta razón, pues, a diferencia de Cantarell, el litio es el mineral del futuro.

Gran oportunidad para México y para el gobierno lopezobradorista. Se dice que el próximo año se inicia la explotación del yacimiento, pero como proyecto privado. Cuidado, no sería la primera vez que un error de cálculo hace pomada la relación con Norteamérica.

NOTAS EN REMOLINO

La detención y casi seguro enjuiciamiento del ex titular de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón ha hecho posible acusar sin rodeos al expresidente no sólo de fraude electoral, sino de vínculos con el narco... Ha dicho Esteban Moctezuma, titular de la SEP, que no hay fecha aún para la descentralización a Puebla... ¿Cómo reaccionará la cancillería ante la negativa de las autoridades migratorias estadunidenses a que voluntarios médicos vacunen a los niños internados en campamentos de detención en territorio norteamericano?... Una coincidencia más en esta semana es que ya es oficial que el exmandatario boliviano Evo Morales ha recibido asilo político en Argentina. Da las gracias a la distancia, pero queda la idea de que algo lo hizo correr hasta el cono sur... Nadie exige menos que manejo honrado de los recursos del Fonden, el fondo para desastres, pero nadie quiere que el combate a la corrupción sea pretexto para regatear auxilios y apoyos a los damnificados por desastres naturales. Sería criminal...