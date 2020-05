Lo peor está por venir, pues el PIB del segundo trimestre reflejará la fuerte contracción al menos de abril y mayo, meses “hasta ahora” de cierre prácticamente total de la economía.

El gobierno ha tenido un mal diagnóstico, tanto de la crisis sanitaria como de la económica. En ambos casos, la reacción subestimó la gravedad y ha sido equivocada. En lo económico, se ha rehusado a reconocer que se requiere una política de gasto contracíclico que necesita de un ajuste temporal de las finanzas públicas. Hay ausencia de un plan integral para enfrentar la crisis, pues lo que López Obrador ha delineado como la estrategia de no aumentar impuestos, no recurrir al endeudamiento, no incrementar el precio de las gasolinas y reforzar la austeridad gubernamental, además de ser medidas inefectivas para atajar el problema, no puede calificarse como parte de un plan. Se observa una falta de capacidad de ejecución y operación gubernamental. La economía se perfila hacia la peor recesión desde 1932.

El dato reciente del PIB preliminar al primer trimestre fue de una contracción severa: de 2.4% a tasa anual y de 1.6% respecto al trimestre previo. Este último dato es comparable con una caída de 1.2% en Estados Unidos, o de una tasa trimestral anualizada en ese país de -4.8%, que se compara con -6.35% para México.

Lo peor está por venir, pues el PIB del segundo trimestre reflejará la fuerte contracción al menos de abril y mayo, meses “hasta ahora” de cierre prácticamente total de la economía. Pero, aun con estos datos, el presidente se ha negado a aceptar que la economía requiere un tratamiento de terapia intensiva (un plan integral) con un respirador (política anticíclica). Permitiendo la analogía, la economía está en una fase 3, avanzando a una grave etapa 4.

El presagio de una recesión profunda lo dio el Indicador IMEF dado a conocer ayer. Éste es una serie mensual que busca medir la opinión empresarial en torno a la actividad productiva del país. Es lo que se conoce como un índice de difusión adelantado, que permite anticipar la dirección de un cambio en la trayectoria de la actividad económica, pero no en el nivel absoluto. Está dividido en dos componentes: el del sector manufacturero y el no manufacturero (servicios), y se presentan ajustados por estacionalidad y en su tendencia-ciclo. Los índices dados a conocer corresponden a abril e indican que durante ese mes se profundizó la contracción de la actividad económica. Ambos índices sectoriales alcanzaron mínimos históricos (para mayor detalle véase www.iieem.org.mx). Así, el IMEF sugiere que la recesión del 2020 será más severa que las de 1995 y el 2009, y que tendrá un mayor impacto en el empleo, debido a que el sector no manufacturero, que comprende los servicios y el comercio, muestra un debilitamiento más acelerado, sin precedente, que el del sector manufacturero.

Desde su creación en el 2004, el Indicador IMEF se ha posicionado como un indicador confiable y de utilidad para los pronosticadores. Muchos de ellos ya han revisado sus cifras de recesión para el 2020 a un rango de -7 a -9 por ciento. Pero seguimos con un presidente carente de liderazgo, obnubilado y que no quiere ver que nos encaminamos a un drama social de familias cayendo en pobreza de manera masiva.

