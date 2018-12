Cruzan frontera

La conexión llega por parte de Aeroméxico y Delta Airlines, pues anunciaron que a partir del 1 de mayo del próximo año conectarán a San Luis Potosí con Detroit, Michigan, a través de tres frecuencias semanales.

Lo anterior permitirá atender y fomentar el crecimiento de ambas ciudades. Hasta ahora, dichas aerolíneas proporcionan servicios que van desde la Ciudad de México, Monterrey, Bajío y Querétaro, creando puertos aéreos entre zonas con alto dinamismo industrial, facilitando el intercambio económico y fomentando el desarrollo de negocios en el país.

“Más que un emblema del sector automotor, Detroit se ha convertido en un importante polo para compañías de tecnología, que se combinan de manera interesante con la fuerza que están tomando las industrias de la moda, arte y gastronomía en dicha ciudad”, se menciona en un comunicado.

Dará oportunidades

El que quiere incentivar el empleo es Citibanamex, ya que su jefe de tecnología, Tiago Spritzer, informó que en el 2019 se abrirán 400 plazas laborales en la industria para profesionistas con conocimientos tecnológicos.

Spritzer expuso que las posiciones de trabajo estarán ocupadas por profesionistas que cubran los perfiles para impulsar desarrollos digitales, de inteligencia artificial, machine learning, programación, entre otros, todos del ámbito tecnológico.

La finalidad es robustecer la estrategia de transformación tecnológica e innovadora de la institución, y de esta manera tener una mayor capacidad de respuesta al cambio cultural de la sociedad mexicana, de modelos de negocios, además de mejorar la experiencia financiera de los clientes.

El ejecutivo destacó que en México, como en el resto del mundo, se tiene un déficit de profesionales en temas tecnológicos, pese a que en el país hay un nivel aceptable de escuelas superiores que buscan aumentar el personal calificado.

El mejor mes del año

En su recuento mensual, Fiat Chrysler Automobiles México registró un total de ventas de 8,108 unidades, su mejor mes durante el año en curso.

De manera particular, durante el decimoprimer mes del 2018, el modelo Alfa Romeo registró ventas de 24 unidades, esto representa 85% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el Chrysler comercializó 55 unidades reflejando una mejora en sus ventas en 10% del mismo periodo.

Fiat vendió 816 unidades; los modelos Ducato y palio Adventure obtuvieron el mejor noviembre con ventas que ascendieron a 102 y 96 unidades, respectivamente.

Jeep continuó con su tendencia positiva registrando 1,202 unidades, lo que representó su mejor mes. Durante los primeros 11 meses del 2018, la marca registró un crecimiento de 5% comparado con el mismo mes del 2017.

Nuevo directivo

Siguiendo el hilo de las automotrices, Kia Motors México anunció que MrIke Kwon será el nuevo director de ventas de la armadora coreana, por lo que sustituyó a Tae Jin Park.

En un comunicado, la compañía mencionó que Jin Park representó a México desde su llegada hace cuatro años, periodo en el que observó un constante ascenso de KIA Motos en tierras aztecas, logrando la quinta posición de ventas en la República Mexicana.

La carrera de Kwon comenzó como gerente regional para Asia Pacífico en la división de ventas en Ultramar de Hyundai Motor hasta 1999, desde entonces ha representado varios cargos.

Entre luces y festejos

En temas más recreativos, Six Flags México presentó la séptima edición de Christmas in the Park, mismo que dio inicio el pasado 1 de diciembre y estará disponible hasta el 20 de enero del próximo año; además informaron que se contará con más de 4,000 millones de luces.

La senior de Relaciones Publicas del centro, Lorena Zamora, mencionó que el espectáculo traerá varias sorpresas, como el expreso de Santa, la villa navideña y desfiles, entre otras atracciones.

Adelantó que en el 2019 continuarán con las inversiones con la finalidad de contar con más juegos enfocados al público infantil, además de que buscarán mejorar el área para los más pequeños de las familias.

Primero lo primero

Con el objetivo de no endeudarse, Piggo recomendó elaborar un presupuesto que considere el pago de deudas, las compras de temporada, vacaciones, adornos y hasta las posadas.

A través de un comunicado, la aplicación para ahorrar e invertir indicó que en estas fechas las personas parecen más animadas en cuanto a gastos se refiere, por lo que es importante pensar qué se va hacer con el aguinaldo y las demás prestaciones que llegan a recibir los trabajadores.

Ante ello, destacó que, antes de pensar en comprar, se deben considerar las deudas, poner en orden la cartera y contar con una lista de regalos ajustada estrictamente al presupuesto.

La plataforma expuso que si lo que se quiere es festejar las fiestas navideñas en algún destino turístico, es tiempo de buscar las mejores tarifas en vuelos, hoteles y demás atracciones, antes de que se saturen.