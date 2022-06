Nuestro país ha tratado de mitigar los efectos de una presión global con medidas que hasta el momento se han quedado truncas...

La enorme expectativa y optimismo que concedió la apertura económica después de la pandemia de covid, gradualmente se va mermando con la persistencia de una inflación a nivel global. Tal suceso que pone nubarrones grises en el horizonte de muchos países, mucho tiene que ver con la ruptura de las cadenas de suministro por efectos de la pandemia, las distorsiones que derivan del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como los fuertes impactos de la presión que tienen sobre la demanda las medidas compensatorias en la economía después de la pandemia. Por otra parte, la cercanía y conexidad que presentan las economías mexicanas y estadounidenses, vienen a proponer por igual un escenario complicado.

Todos los ojos están puestos en los movimientos que esta semana se generan en torno a las acciones de la Reserva Federal ante el dato de inflación que, con certeza, no cede un centímetro y deja un ánimo de nerviosismo entre los mercados. Tan solo el Down Jones presenta su décima semana a la baja al igual que Nasdaq, que incluso se ha movido en un porcentaje mayor al 5 por ciento. Por ello, ante el difícil panorama, se espera que los Bancos Centrales continúen con su tendencia de incremento de las tasas de referencia. Es tal el impacto de la inflación que se ha convertido en el tema central de la agenda estadounidense; el asunto no está exento de implicaciones políticas.

Nuestro país ha tratado de mitigar los efectos de una presión global con medidas que hasta el momento se han quedado truncas. El Paquete Contra la Inflación y la Carestía, pretendió fijar mediante topes convenidos, el precio de poco mas de 20 productos de consumo habitual. Sin embargo, la medida no ha podido amortiguar la presión que ejerce el incremento global de los precios de insumos que impactan a los productores. Hay que decir que, el tema de los energéticos merece un capítulo especial. Ahí, el estímulo fiscal que evita el incremento del precio de la gasolina, ha sido un dique importante que, a diferencia de los Estados Unidos, el aumento a tal combustible ha sido gradual y en el orden del 6.8% mientras que, en el país del norte, ha llegado a estrepitosos incrementos que ya rayan en un 90 por ciento. Pero contener el precio de la gasolina en nuestro país tiene un tiempo perentorio que, dependerá de los recursos destinables a tal efecto. Tan solo en este año, se han drenado 100,000 millones de pesos desde el erario público para dicho fin.

Es así que en general el mundo padece de este mal. Estados Unidos y México van de la mano e inmersos en un difícil panorama. Es un buen momento para replantear medidas de contención y compensatorias ante lo evidente: la presión continuará no solo para nuestro país, sino en una generalidad de naciones en las que se pasea impune una inflación rampante.

Twitter: @gdeloya