Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal acudió a verlo el guanajuatense Carlos Navarrete, secretario general del PRD para consultarle una iniciativa que se discutía en el Congreso.

El objetivo de la iniciativa, explicó Navarrete, es acotar el poder del Presidente. El entonces jefe de gobierno del DF se levantó de su silla, caminó a la ventana del despacho y luego de mirar a Palacio Nacional respondió:

“No estoy de acuerdo con esa iniciativa. Ya se le ha quitado mucho poder a la Presidencia de la República y cada vez se hace más difícil gobernar”. El acontecer actual extraña sólo a quienes olvidan que el Presidente siempre es congruente.

STPS: el karma y las inspecciones

Durante las últimas negociaciones del T-MEC, ya en el período de la transición entre los gobiernos peñista y lopezobradorista, acudían a las reuniones los titulares del gabinete saliente y los presuntos del entrante.

En una de dichas sesiones se abordó el tema de los “inspectores laborales” norteamericanos vigilando en México, el respeto a la ley laboral. Roberto Campa, de la STPS no estuvo de acuerdo con la propuesta.

La designada sustituta de Campa, Luisa María Alcalde opino que “no veía mal que inspectores estadunidenses vigilaran a los sindicatos y empresas mexicanos”. Hoy, ordena nombrar “inspectores laborales”, alguien dirá: “karma is a bitch”.

Pemex: ¿empieza a ser un lastre?

Se reveló que durante el primer trimestre de este año las pérdidas de operación de Petróleos Mexicanos alcanzaron la incómoda cifra de 562 mil millones de pesos, explicables por el caos que hay en el mercado petrolero.

Empero, es un hecho que para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el eje principal de su proyecto energético, el cual reemplazó a la peñista reforma energética, es precisamente Pemex.

En las circunstancias creadas por la inminente recesión económica, global, no sólo mexicana, obliga a preguntarse cuál será la estrategia que le presentarán al Presidente sus colaboradores para atender el problemón en que se convirtió la petrolera estatal.

NOTAS EN REMOLINO

Sabedor que posiblemente vaya a merecer improperios, quien esto escribe no ve tan mal que los mensajes presidenciales sean optimistas. Hace muchos años un gran empresario me dijo: “Siempre veo que el Presidente no esté muy preocupado por la situación, porque si lo veo preocupado, yo me angustio” … Un dato escapó a la gente de Palacio Nacional, cierto, de enero a abril se registra un aumento de ingresos fiscales, pero cuando se toma por separado el mes de abril, queda claro que la recaudación fiscal bajó 12 por ciento, con relación al mes de abril de 2019… Pronto veremos una ejemplar coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para restablecer las cadenas productivas, vitales para las industrias de las dos naciones… Dice Fernando Alanís de la Cámara Minera que el SAT les adeuda miles de millones en devoluciones que no les han hecho a las empresas. ¿Será?...