Sigue el drama de las consultas por el T-MEC entre México y sus socios comerciales por la política energética de este gobierno. El hito alcanzado el lunes parece un nada para nadie. Y, aunque se ha evitado lo peor, aún parece lejana una solución real al problema que este gobierno creó de forma totalmente innecesaria al no sólo antagonizar a nuestros principales socios, sino al inhibir la inversión en sectores estratégicos poniéndole un lastre insuperable a nuestra economía.

El pasado lunes 3 de octubre, vencieron los 75 días mínimos previstos en el T-MEC para el proceso de consultas iniciado por Estados Unidos en reclamo por las políticas energéticas de la 4T que, desde su perspectiva, violan el tratado de libre comercio. Ambos países anunciaron que extendían el proceso de consultas para continuar con las negociaciones. Esto no quiere decir que se acabó el conflicto, simplemente que venció el periodo mínimo para llegar a un acuerdo negociado. Es decir, de ahora en adelante, la parte que se dice agraviada, en este caso EU, puede solicitar pasar a la siguiente etapa que es la instalación de un panel de resolución de disputas.

Gracias a una pequeña apertura en la CRE que destrabó algunos permisos de importación de combustibles —uno de los elementos de la consulta— no pasamos a la siguiente etapa, pero el meollo del problema sigue ahí: la política en materia de electricidad. Este nada para nadie parecería indicar que ganaron los duros sobre los moderados. Si bien la Secretaría de Economía y la Cancillería evitaron la instalación de los paneles, no lograron convencer al presidente de recular con su política energética. Aunque éste no rompió el tratado el 16 de septiembre, como temieron algunos exagerados, sigue en pie la política nacionalista impulsada por el ala dura del gobierno encabezada por la Sener y la CFE.

En el fondo, lo que podría parecer una pequeña victoria para este gobierno, es una victoria pírrica para México.

Para empezar, la posición de negociación del gobierno se debilitó ya que ahora EU puede iniciar el proceso de instalación del panel en cualquier momento. Este tendría 200 días para presentar un informe final sobre la disputa que en caso de ser contraria a México —lo que todo mundo anticipa— obligaría al gobierno mexicano a derogar partes de la Ley de la Industria Eléctrica y a la CRE a cumplir con los lineamientos de la reforma del 2013 y posiblemente a pagar una multa importante.

Pero lo más grave son los efectos a mediano y largo plazo. El hecho que el proceso se haya prolongado con un nada para nadie no hace más que abonar a la incertidumbre en México sobre las reglas del juego para invertir en el sector que probablemente será el más relevante en las próximas décadas.

Las oportunidades del nearshoring y de la electrificación de la economía estadounidense podrían crear los empleos que hoy necesita México, y que quiere el presidente, pero necesitan inversión que depende del acceso a electricidad limpia, barata y confiable. México necesita invertir alrededor de 10,000 millones de dólares al año en nueva generación, transmisión y distribución.

Pero este gobierno “ni picha ni cacha ni deja batear”. Tiene frenada la inversión privada —llegando al extremo de no conectar plantas terminadas— y obviamente no tiene el dinero para hacer estas inversiones con dinero público. Aunque se anuncien una y otra vez inversiones en la mañanera, éstas no se concretan y están a años luz de ser suficientes.