Y como si fuera poco la falta de certidumbre jurídica ahora se suma a la negatividad de la economía mexicana. Dos temas: España y Ucrania. Por un lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace señalamientos que afectan la relación con España, y, por otro, al ser un mundo globalizado, la situación que vive Ucrania son dos golpes que podrían hacer un gran daño a la economía mexicana.

Por lo que hace a Ucrania, quien tiene una tensa relación con Rusia, que desde 2014 ha venido tomando lugares como suyos. Y el objetivo es resguardar la autonomía de Ucrania, con el que México cuenta con una relación comercial tercerizada con países europeos desde hace 30 años. El impacto directo, lo comentaba la internacionalista Cristina Rosas, sería en el precio de los hidrocarburos.

El presupuesto de este año fue pronosticado con un precio del petróleo de 55 dólares, hoy anda arriba de los 80 dólares. Es decir que, debido a la crisis en Ucrania, México se está viendo beneficiado en los precios del petróleo y recibirá más dinero de lo esperado.

Sin embargo, el problema es el impacto en el precio de las gasolinas de importación, porque tiene un efecto multiplicador en la canasta básica. Pero también se debe pensar en una recomposición del mercado energético.

Rusia es un proveedor de gas para Europa a través de gasoductos. Y ante el cambio a gas licuado natural, se podría pensar que Europa podría ser menos dependiente de Rusia. Aunque México también es un importador de gas natural principalmente exportado de Estados Unidos en un 70 por ciento.

Lo que encarecería el producto y nos coloca en una situación compleja. Además de que México dejará de ser exportador de hidrocarburos, prácticamente seremos importadores y las finanzas seguro se tambalean.

No obstante, el factor político se verá afectado, no hay que olvidar que México está en el Consejo General de las Naciones Unidas como miembro no permanente y hace unos días los países tuvieron una reunión para hablar de Ucrania, reunión de la cual se retiró China, y México ha pugnado por respeto a la integridad de Ucrania. Una situación tensa, pero que no se cree que vaya a polarizar las relaciones con Rusia, aunque la hostilidad con Estados Unidos se mantiene de frente a la Reforma Energética.

¿Qué pasa con España? La relación ya no tiene que ver con otras fronteras o países, sino que el tema se ha desatado desde el inicio de este gobierno, que comenzó solicitando disculpas por la conquista, en afectación a las inversiones de las empresas de dicho país europeo que han participado en licitaciones y no se han visto muy favorecidas.

Y las declaraciones con ese país siguen latentes, de ahí que el deterioro con ese país se ve muy probable, así se vive desde analistas mexicanos. Y con Estados Unidos las cosas no van bien, así que se deberían replantear los discursos y estrategias exteriores, porque la economía interna no tiene nada de que presumir, y menos con golpes bajos a la economía.