El amago de Trump para declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga parece apegarse a un guión ya conocido, el cual le da muy buenos resultados a la Casa Blanca.

La amenaza de gradual aumento a los aranceles a productos mexicanos obligó al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador a cambiar radicalmente su liberal política migratoria y a bloquear el paso a las caravanas de migrantes centroamericanos.

Ahora, en maniobra bien coordinada, un día después del anuncio de Trump, su representante comercial, Robert Lighthizer, entregó a México un listado de exigencias a cumplir, si queremos la aprobación del T MEC. Una oferta al estilo Vito Corleone.

CDMX, violencia de género, la realidad

El asesinato de la señora Abril Pérez Sagaón es la mejor prueba de que las leyes contra violencia de género, con toda su pompa y circunstancia, no cambian la brutal realidad de la indiferencia del sistema de justicia ante la indefensión de las mujeres.

A principios de año su esposo Juan Carlos García intentó matarla a batazos, hubo un largo litigio y, la obvia disputa por la custodia de los hijos. El marido fue encarcelado, pero pronto liberado, sin que los jueces tomaran ninguna medida cautelar para proteger a la señora Pérez Sagaón.

Así en las rutinas del laberinto judicial, el marido fue liberado, libre para que esta semana al acudir a una diligencia por el caso, la señora Pérez Sagaón fue asesinada. Y, ahora sí, sagazmente, el Poder Judicial de CDMX sospecha que algo no estuvo bien en el caso.

CDMX: indefensión de propietarios

Cuando parecía que se había logrado conjurar la amenaza de que la ley de Ciudad de México impidiera que fueran desalojados los inquilinos que no pagan sus rentas, intervino la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de CDMX.

Impugno el cambio legal que corrigió la barbaridad por dejar indefensos a todos los propietarios de inmuebles, y ahora quiere que el Poder Judicial reponga la regla que hará imposible cobrarles a los inquilinos morosos.

Pretende que no puedan ser desalojados, ni con orden judicial, hasta que la autoridad haga un estudio socioeconómico de cada inquilino y luego le proporcione una vivienda similar, en un radio no mayor de 15 kilómetros del domicilio actual.

NOTAS EN REMOLINO

No, los borrachos no comen lumbre, dice el refrán, por lo cual los diputados aprobaron eliminar el fuero para el Presidente y los gobernadores, pero no para diputados y senadores… Parece avanzada la propuesta para que los establecimientos de alguna manera se autorregulen y no sean sujetos a revisiones por los inspectores de todo tipo, pero también tiene un tufillo thatcheriano… Los diputados aprobaron que los Estados con adeudos al IMSS, CFE y al ISSSTE, reciban 50 por ciento de descuento, si se firman documento para pagar los adeudos en cinco años…

Pues que tal, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la Copppal, eligió al priísta Alejandro Moreno como su presidente. Hasta el Frente Amplio de Uruguay pertenece a la organización… Esta mañana nos enteramos de que hay Policía de Caminos. Y uno que creía que había desaparecido con la Policía Federal.