Una marcha en lugar de una reforma

López Obrador sabe que su reforma electoral está muerta, de hecho, sabía que nunca tuvo ninguna posibilidad de ser aprobada, pero la quería usar como una movida política para volver a poner en evidencia a la oposición de que votaba en contra de lo que quiere la gente.

Después de la marcha del domingo pasado, la reforma no sólo está muerta, sino que se convirtió en la primera derrota política del presidente. La diferencia, y él lo sabe, es que la marcha del domingo fue un movimiento auténticamente ciudadano, sin acarreados y fundamentalmente de gente de clases medias, algo que no puede digerir porque en el 2018 contó con el apoyo de esta gente, apoyo que ha ido perdiendo día a día por su discurso y críticas a cualquiera persona que tenga aspiraciones de salir adelante.

No recuerdo a ningún presidente de México convocando y encabezando una marcha, todos ellos, independientemente de sus resultados, buscaron unir al país y no dividirlo con marchas y con un discurso como el del presidente todos los días en las mañaneras.

Su marcha, lo sabe, será una marcha de acarreados, con recursos del estado, y solo con el objetivo de tratar de demostrar su fuerza, pero sabe, que nunca tendrá la espontaneidad y legitimidad que tuvo la del domingo pasado.

La realidad es que López Obrador nunca quiso ser presidente de todos los mexicanos y ha preferido seguir siendo el líder de un movimiento y un partido político, Morena. Después de la elección llegó a tener 80% de apoyo popular, pero su estrategia de dividir a los mexicanos en liberales y conservadores, y la descalificación permanente a todos sus críticos, han provocado una caída lenta, pero continua en su popularidad, que seguramente se acelerará conforme se acerque el fin del sexenio.

Que yo recuerde, un presidente nunca había despreciado a la mitad de la población y nunca en forma consciente, habían buscado confrontarse con todos sus críticos, con los medios de comunicación, analistas políticos e intelectuales.

Sabe que el rechazo de las clases medias a su gobierno y a su partido, como sucedió en la Ciudad de México y en la gran mayoría de las grandes ciudades del país en las elecciones del 2021, abre las puertas para su derrota en el 2024.

López Obrador es un político que no sabe negociar y tampoco hablar en nombre de todos los mexicanos. Nunca un presidente había despreciado e ignorado a los partidos y a las voces de oposición como lo ha hecho Andrés Manuel en estos cuatro años. Nunca se ha reunido con los presidentes de los partidos o con los legisladores de oposición. No puede sentarse a dialogar con ellos, porque es un político inflexible e irascible y que puede explotar en cualquier momento. Sólo se siente bien entre sus empleados y amigos cercanos, que le rinden pleitesía y no lo cuestionan.

Hasta la marcha ciudadana del domingo pasado, estaba seguro de que nada lo podía afectar y aunque quiso minimizarla, sabe que fueron más de 600,000 los participantes. Por eso está convocado a una marcha para el día 27 de noviembre, para demostrar que tiene más fuerza que sus opositores y para tratar de recuperar esas clases medias que ya perdió.

Con el pretexto de su Cuarta Transformación se ha dedicado a dividir a los mexicanos y va a pasar a la historia como el primer presidente que nunca fue presidente de todos los mexicanos.