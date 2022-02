Hace unos días mi esposa y yo hablábamos de nuestros primeros años y de cuánto valora haber aprendido una de las lecciones de dinero que más odiaba. Pocos lectores saben que nos casamos muy jóvenes: seguíamos en la universidad, pero con un bebé en camino. Fue una época muy difícil, pero también, tremendamente enriquecedora.

A mi esposa le disgustaba mucho que cada vez que llegábamos a casa, teníamos que vaciar los bolsillos y guardar en una alcancía las monedas, el “cambio” que habíamos recibido. Se sentía como si la estuviera asaltando. Pero lo hacía. Nuestro ingreso era bastante apretado y apenas nos alcanzaba para las necesidades básicas (aunque nunca dejamos de salir de vez en cuando al cine, que en ese entonces era mucho más barato comparativamente). Era la manera como podíamos ahorrar.

¿Qué hacíamos con ese dinero? Lo metíamos en una alcancía. Una vez al año lo depositábamos en una cuenta de inversión. Esa fue la manera como empezamos a construir un fondo de educación para nuestra hija, que, con los años y una inversión inteligente, de largo plazo, fue creciendo en tamaño.

Al principio ver el fruto de ese ahorro era difícil: un mes eran 120 pesos, otro mes 170, el siguiente 135 y así sucesivamente. No fue inmediato, pero al cabo de algunos años esos cientos de pesos que lográbamos juntar al mes, se convirtieron en varios miles de pesos y luego en mucho más. Aprendió que lo más importante para construir un patrimonio no es tanto la cantidad con la que uno empieza, sino la constancia, la disciplina y saber invertir esos recursos sabiamente.

Mi esposa lo recuerda con cariño, porque gracias a eso que tanto odiaba de mí, logramos una de las metas que eran importantes y satisfactorias de nuestra juventud temprana. Es de las cosas que más me agradece, porque pudo ver los frutos de ese esfuerzo y porque confirma que todos, sin excepción y sin importar nuestro nivel de ingresos, podemos formar un patrimonio si nos lo proponemos.

Hace varios años tuve la fortuna de asesorar a una pareja con un hijo que estaba por entrar a una de las mejores universidades privadas. Él era conserje; ella era empleada en la biblioteca de esa institución (buscó trabajo ahí porque una de las prestaciones era un descuento importante en la colegiatura para su hijo, quien además ganó una beca).

El ingreso familiar combinado era bastante limitado, y a pesar de ello habían logrado construir un patrimonio interesante, de acuerdo con sus posibilidades. Una historia inspiradora. ¿Cómo lo lograron? Pura constancia, disciplina y las ganas de aprender algunos conceptos financieros básicos sobre inversiones. Jamás tuvieron deudas. Desde luego, no fue fácil: requirió de sacrificios y de prescindir de algunas cosas que les habría gustado tener. Pero eran personas sumamente satisfechas de lo que habían logrado juntos. Me dio un enorme gusto conocerlos, porque son el vivo ejemplo de que todos podemos ahorrar y construir un patrimonio si nos lo proponemos.

Quizá por eso me da tanta tristeza escuchar historias de personas que aún teniendo un ingreso muy por encima del promedio, están llenos de deudas y sin ahorros. Gente que quiere vivir muy por encima de sus posibilidades y que piensa en lo inmediato, pero no en lo que trasciende o en lo que es verdaderamente importante. Lo tienen todo, pero también lo deben todo, por lo cual en realidad no tienen nada. Y que viven estresados todo el tiempo.

Todos tenemos el poder de cambiar nuestra realidad.

