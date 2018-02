Uno de los roles más complicados que existe en el mundo de las telecomunicaciones es el de regulador, seguido muy de cerca por el de prestador de servicios. Por un lado, se debe cuidar que los consumidores reciban servicios de calidad, mientras se fomenta la inversión y se espera la adopción de nuevas tecnologías en el menor tiempo posible.

Los operadores, por su parte, desean a toda costa diversificar su cartera de servicios, incrementar el número de unidades generadoras de ingreso y expandir su cobertura poblacional sin llegar a números rojos o ser penalizados por las autoridades de gobierno.

Un dato sorprendente que puedo confesar de mis conversaciones con todo tipo de operadores de más de 40 mercados en las Americas es que todos, simplemente todos, desean que el lugar donde ofrecen servicios mejore en sus niveles de adopción de servicios digitales. En este punto coinciden con la gran mayoría de los reguladores del hemisferio.

Contrastando con la labor de estos actores, una de las labores más sencillas es la de los analistas que dedican más tiempo a opinar que a generar datos e información que no existían en el mercado. Desde la comodidad de una silla es muy sencillo afirmar que un regulador es tonto o desconocedor por no utilizar términos barrocos, por no prever la reacción de las empresas del mercado.

Tampoco hay que hacer mucho esfuerzo para comentar la avaricia, dejadez o estrategia de los operadores luego de conocer los resultados de las acciones emprendidas. ¿Por qué digo todo esto?

Varias veces me han sugerido que hable de ética entre reguladores de telecomunicaciones o de la humanidad de los prestadores de este tipo de servicio. Obviamente, en estos sectores como en los rumbos de la vida hay todo tipo de personas. Lo que las personas que nunca han trabajado de cerca en proyectos de telecomunicaciones o en política pública no logran entender que ni los reguladores ni sus regulados tienen completa libertad para expresarse sobre muchos aspectos de su trabajo. Entre acuerdos de confidencialidad, periodos de silencio y otras obligaciones contractuales, quienes trabajan cada día para defender a los consumidores o explorar que nuevas aplicaciones pueden ofrecerse en el mercado casi nunca tienen la libertad de comentar todo lo que conocen de un tema.

Luego del partido de futbol es muy fácil ser técnico, durante la preparación y el juego es otro el cantar. Por ejemplo, es muy fácil hablar del fracaso de la red dorsal del Perú en el presente. La pregunta que queda en el aire es dónde estaban los críticos cuando este proyecto estaba en gestación, en un entorno competitivo en el cuál no existía ni un cuarto operador móvil ni la mayor red de fibra óptica privada que existe en ese mercado y que reacomodó todo el mercado de servicios de transporte de capacidad nacional e internacional en las fronteras norte y sur de ese país.

También es muy fácil criticar a los operadores por sus demoras en el lanzamiento de nuevas tecnologías. Para algunos simplemente se define en no querer invertir o preferir otros mercados al local. Lo que no se cuestionan muchos de estos críticos es si existen las condiciones idóneas para que estas nuevas tecnologías se comiencen a ofrecer localmente.

¿Vale la pena llevar conexiones de fibra óptica que pueden superar velocidades de bajada de 1 gbps a lugares donde el cliente con 10 mbps se conforma? ¿Vale la pena lanzar en todo México una tecnología móvil de forma simultánea a los Estados Unidos cuando el teléfono más barato para la misma cuesta más de 20,000 pesos? ¿Consideramos las diferencias en retornos de inversión que tienen las producciones audiovisuales del país según las plataformas de distribución utilizadas y mercados potenciales para su distribución?

El maniqueísmo no es análisis, es la ruta más fácil para cacarear.

*José F. Otero tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC.