Es increíble cómo estando ante una oportunidad única de convertir a México en proveedor de medicamentos hacia Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, la Secretaría de Economía no se mueva un ápice para aprovecharla.

De hecho, toda la industria farmacéutica que opera en América Latina, incluida la de México, tiene ante sí una ventana abierta para convertirse en proveedores globales de medicamentos genéricos. Pero nuestros países no toman acción ni levantan la mano para tomar esta ventaja histórica.

La pandemia de Covid-19 reveló la vulnerabilidad de las cadenas de suministro empezando por el cierre de la economía china cuando el brote inicial obligó a restricciones de transporte en muchos sectores incluido el de medicamentos, y se evidenció con mayor claridad la dependencia mundial en materias primas fundamentales provenientes de India y China. Hablamos de las sales químicas para producir fármacos. A los principales productores de fármacos en la región latinoamericana -Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile- se les está abriendo la puerta hacia todo el mundo, incluidos países desarrollados con mayor poder adquisitivo.

Así lo hace ver el documento “Resiliencia de las cadenas de suministro de Estados Unidos: el papel clave que podría desempeñar América Latina y el Caribe” publicado por la oficina en Washington de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) encabezada hasta marzo próximo por Alicia Bárcenas, quien por cierto -recordemos-, en octubre pasado instó a la región a unirse para conformar una plataforma de desarrollo de vacunas y medicamentos, pero parece que no fue muy escuchada.

El documento al que nos referimos, elaborado en 2021 por Raquel Artecona y María Fabiana Jorge, expertas en el tema, explica cómo el éxito chino como principal proveedor de ingredientes activos para medicamentos (APIs) llevó a Estados Unidos a una elevada dependencia de China para medicamentos básicos: De 2019 a 2020 EUA incrementó 46% sus importaciones farmacéuticas de China. En particular, antibióticos y penicilina, así como ibuprofeno, ácido acetilsalicílico y paracetamol. En 2019, 74% de la Vitamin C importada les llegó de China.

Esta preocupación surgió en Estados Unidos desde 2018, cuando la FDA estableció un grupo de trabajo para identificar las causas fundamentales de la escasez de medicamentos y promover posibles soluciones a largo plazo en un informe al Congreso.

El Gobierno de Biden, para contrarrestar esa dependencia de Asia, se ha mostrado decidido a producir la base de los fármacos aun cuando al principio les salga más caro que importarlos, pero es que tienen claro que una dependencia de productos tan vitales es asunto de seguridad nacional.

Para nuestros países latinoamericanos la situación es también complicada porque, aunque exportamos entre la misma región, importamos una gran parte de insumos farmoquímicos. Por eso CEPAL hace ver que teniendo su planta productiva farmacéutica, los países de la región pueden establecer estrategias e invertir para producir esas sales químicas que hoy el mundo sólo las consigue en China, pero cada vez con más dificultad.

México es quizá el que tiene la mayor oportunidad no sólo por su cercanía con Estados Unidos sino porque ya tiene experiencia en producción de farmoquímicos. De hecho hubo una época en el siglo pasado en que exportábamos esas sales químicas, pero -como en otras industrias- no se valoró esa infraestructura y terminó desbarrancando. Aparte, porque sus dueños vieron más rentable la salida fácil: fabricar genéricos importando de Asia la principal materia prima. A la larga está saliendo más caro. Sería trágico que México perdiera esa oportunidad de desarrollar a su sector farmacéutico para convertirlo en productor de APIs. Ojalá que la 4T hiciera a un lado el estigma sobre la farma y ya fuera impulsándola en favor de la economía nacional. Ojalá que en el futuro no nos estemos lamentando lo que pudo haber sido y no fue.

