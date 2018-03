Hacer fila en la gasolinera de BP es, básicamente, comprar gasolina importada por Pemex desde Texas y llegada por Tuxpan.

Detalles importantes a resolver que deben ser públicos son: el precio de mayoreo (venta de primera mano) al que Pemex vende la gasolina a una sola gasolinera, este precio es importante porque BP venderá a precios máximos y su ganancia es el diferencial que puede ser mayor a la comisión de 5.5% pagada por la Franquicia Pemex.

No hay noticias de que alguien diferente a Pemex importe gasolina, nadie. Seamos transparentes: ¿a cómo la gasolina, joven?

Dónde hacen la mezcla (blending) de gasolina, los aditivos, se supone, son la diferencia entre Pemex y BP; sólo se pueden poner en una refinería o en una terminal de almacenamiento, son procesos irrealizables en el punto de venta o en camiones. Las únicas terminales son de Pemex y la que abastece Naucalpan es Azcapotzalco. Ojo, porque no tiene temporada abierta y le estaría dando servicio especial a BP en 10,000 litros de producto que compra, probablemente, cada tercer día. ¿Cómo le hicieron para brincarse a la CRE? ¿Cómo lograron tener una capacidad asignada sin que el proceso siquiera haya iniciado? Son preguntas.

Me gustaría ver la cara del líder petrolero, Carlos Romero, cuando sepa que sus muchachos están haciendo la chamba de BP de mezclar y transportar el producto, que es otro tema, la tarifa de Pemex Logística para transportar los combustibles. ¿O lo hacen con transporte propio? ¿Y el Sindicato lo sabe?

Entonces pues es la misma gata, pero revolcada.

Buzos

1.- La posibilidad de dar marcha atrás a la reforma energética, el factor AMLO le llaman, pone nerviosos a los petroleros de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), presidida por el director de Shell México, Alberto de la Fuente; por lo que decidieron abrir un buzón de quejas y opiniones llamado Pulso Energético, dirigido por Pablo Zárate. Básicamente su trabajo será convertirse en una ventanilla de información y cabildeo en favor de lo ya hecho.

2.- El rumor de que en Renaissance Oil, cuyo CEO es Craig Steinke, no tomaron a bien que la CNH rechazara la devolución del campo Pontón y que piensan en recurrir a tribunales internacionales crece. Tienen dos razones: a) cuando visitaron el campo, Pemex los engañó y no revisaron todo, de hecho, no accedieron a la parte más contaminada; b) Carlos de Regules, director de la ASEA, fue director ambiental de Pemex y sabe perfecto en qué condiciones ambientales está el campo, de hecho, fue bajo su mando que el campo quedó en esas condiciones. Por cierto, se dice que hacer el estudio ambiental y la remediación les sale más caro que todo lo que puedan ganar ahí.

3.- Este 18 de marzo se van a festejar a Ciudad del Carmen. ¿Qué van a festejar? O ¿Y ahora qué sigue? Es curiosidad.

4.-El que anda muy tranquilo es Miguel Tame, exdirector de Pemex Refinación, que a él le busquen lo que quieran y al parecer espera una notificación de la Función Pública, hasta ahora no le ha llegado, y que debería de tener en sus manos como parte de un proceso sancionatorio. Otro de los que dicen están indiciados es Francisco Fernández Lagos, nada más que la investigación la harán en el más allá porque el señor murió el 13 de febrero pasado. Por cierto, Fernández Lagos era la propuesta original de la actual administración para manejar Pemex Logística y se las rebotó el consejo de administración pese a que ya la habían anunciado en un boletín.