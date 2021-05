En más de 5 ocasiones se ha utilizado la formula de la desaparición de poderes de un Estado, para hacer renunciar al gobernador en turno y que el presidente de nuestro país, pudiera nombrar a través del Senado de la República a un gobernador interino. Son muchos y famosos los casos a lo largo del siglo XX.

Haciendo honor a dicha costumbre del pasado, la fracción de Morena, en voz de su líder Ricardo Monreal en la cámara de senadores, ha dicho que desaparecerá los poderes de Tamaulipas para que se nombre a un gobernador interino a propuesta del Presidente de la República.

El argumento que según los priistas y ahora los morenistas, permitía dicha declaratoria para la desaparición de poderes y nombrar a un nuevo gobernador, se funda en el artículo 76, fracción quinta de la constitución. Dice este artículo:

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: . . . V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso”.

Como el lector podrá notar, el artículo no dice, repito, no dice “Declarar cuando han desaparecido todos los poderes … El artículo dice: Declarar, (nótese la coma) cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, . . . Otra vez la coma.

Esta claro, el Senado no puede declarar desaparecidos los poderes, los declara desaparecidos, cuando esto haya sucedido en efecto en la realidad.

La razón no es extraña y ya lo hemos explicado en otro artículo. La soberanía del Estado no puede ser arrasada por la soberanía federal, salvo que expresamente lo diga la constitución.

A mayor abundamiento, el Senado no puede, por sus pistolas, declarar la desaparición de “todos” los poderes constitucionales. Entre otras razones porque en la realidad hay un gobernador, la legislatura local esta viva y actuante y el poder judicial del Estado de Tamaulipas sigue sus labores cotidianas. Si el Senado actúa así, estará cometiendo un golpe de Estado al Estado de Tamaulipas.

Y por cierto, el final de la fracción V. del 76 dice algo más. “Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso”. Y he aquí que la constitución de Tamaulipas si prevé acciones si faltasen los poderes locales. Así que por esa vía no se podrá lograr lo que con tanto y denodado esfuerzo esta buscando el presidente: un campanazo político para esta elección o una venganza política. En efecto, una coma puede parar ambiciones políticas. Nada menos, pero nada más tampoco.