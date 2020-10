Hoy, en todo el mundo, muchas personas han tenido que enfrentar la pérdida o la disminución de sus ingresos. Cuando eso pasa, no queda más remedio que bajar los gastos para mantenernos a flote.

El problema es que muchas personas tienen créditos y compromisos que simplemente no se pueden eliminar (a veces se pueden postergar, dependiendo de cada banco, pero de todas formas se generan intereses). Las deudas nos ponen en una situación muy vulnerable y por eso no es bueno adquirirlas, en general, aún cuando son a meses sin intereses.

Pensemos en la situación de una persona que tiene las siguientes características:

• No tiene deudas con tarjetas de crédito, porque las usa como medio de pago nada más y tiene el dinero esperando en el banco. Tampoco tiene meses sin intereses por pagar.

• No tiene tampoco préstamos personales o de nómina, tampoco debe el coche.

• Cuenta con un fondo para emergencia que cubre seis meses de su gasto familiar.

Una persona así, aún cuando paga renta o hipoteca, puede ajustar sus gastos y mantenerse a flote durante mucho más tiempo que alguien que vive al día, sin ahorros y además tiene cuentas por pagar.

Desafortunadamente la situación de muchas personas en México no es la óptima. La clase media está muy endeudada con tarjetas y préstamos de nómina. Muchas personas me han contactado porque ya no pueden pagar y están desesperados buscando opciones. Siempre me da mucha tristeza.

Todo esto lo escribo hoy porque el uso del crédito se ha normalizado a tal grado que muchas personas piden prestado para todo. Es fácil pensar “lo compro, a fin que está a meses sin intereses”.

Incluso algunos clientes “totaleros” viven un mes detrás. Es decir: lo que ganan hoy sirve para pagar lo que compraron con su tarjeta de crédito el mes pasado. Tienen una deuda, de corto plazo (un mes), pero deuda al fin.

Hay también personas que aunque no tienen deudas, tampoco tienen nada ahorrado para algún imprevisto. Viven preocupados y esperando con ansias a que llegue la siguiente quincena, porque ya se les acabó el dinero.

Si estás en una situación así, lo importante es que aprendas de esta experiencia y te preocupes por construir una estabilidad para ti y tu familia. Porque en la vida siempre hay ciclos buenos y malos y tenemos que prepararnos para ellos.

Pero si tus ingresos se han mantenido estables, piensa que todos podemos ahorrar (aunque sea un poquito) e ir construyendo para el futuro. Si tienes deudas, piensa en ir pagando más del mínimo en la más baja para que la termines de pagar más rápido. Cuando esto suceda, ese monto súmalo al pago mínimo de la segunda y así sucesivamente. Construye un fondo para emergencias completo que te cubra al menos tres meses de gasto familiar. Luego podrás empezar a invertir y a construir un patrimonio.

Tener una situación financiera saludable nos permite llevar una vida en orden y en equilibrio. Nos quita muchísimo estrés y nos permite hacer mucho más, cuando perdemos nuestros ingresos (todo o en parte). Nos da una tranquilidad que es invaluable.