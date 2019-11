La falta de tino es evidente y muy perjudicial. ¿Para qué identificarse y darle apoyo a regímenes fallidos y desastrosos como el de Maduro en Venezuela?.

Es de lamentar que el presidente López Obrador no tenga entre sus instrumentos una brújula —o en términos más modernos, un GPS— para buscar orientación en el proceloso océano de la diplomacia internacional. De contar con una brújula o GPS para orientarse, no hubiera enviado a la muy polémica figura de Yeidckol Polevnsky —saltándose inconvenientemente al canciller Ebrard— a brindar el respaldo de México al denominado Grupo Puebla, que no es otra cosa que darle un espaldarazo al régimen chavista en Venezuela encabezado por Nicolás Maduro.

La falta de tino es evidente y muy perjudicial. ¿Para qué identificarse y darle apoyo a regímenes fallidos y desastrosos como el de Maduro en Venezuela? Y el caso venezolano es sólo el extremo, pero en ese elenco de gobiernos populistas destructivos que únicamente han traído más pobreza y desesperanza a sus pueblos también ocupan un lugar: tristemente célebre, el régimen castrista en Cuba, el populismo de los Kirschner en Argentina y el de Daniel Ortega en Nicaragua.

La mala puntería es escandalosa y preocupante. La lógica más elemental sugiere que debe tratarse de emular lo funcional, lo exitoso. En la búsqueda de referencias admirables dignas de seguir, México debería rescatar los ejemplos ilustres de Alemania y Finlandia en Europa, o de Japón o Corea del Sur en el extremo oriente. En la búsqueda de esas emulaciones ilustres, por la forma en la que esos países han logrado un progreso extraordinario y sostenible, quedaría de manifiesto que sus gobiernos han seguido políticas económicas y de desarrollo totalmente diferentes a las aplicadas por los muy fracasados regímenes populistas de América Latina. La inoculación por el virus del populismo parece una enfermedad incurable en el subcontinente.

Pero a AMLO no sólo le hace falta una brújula o un GPS, también unos lentes con graduación para superar la miopía. De colocarse esos lentes frente a los ojos, alcanzaría a ver que, eventos como el espaldarazo mediante el Grupo Puebla al régimen venezolano de Maduro y el estancamiento de la economía interna, no están desconectados. Como lo explicó ayer Luis Miguel González, una de las causas del estancamiento es la gran desconfianza del sector empresarial frente a la administración de la 4T. Por otro lado, el régimen chavista de Venezuela es fallido, empobrecedor y altamente desprestigiado.